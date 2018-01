BORSE EUROPA poco mosse guardano possibili M&A

ROMA, 12 gennaio (Reuters) - INDICI ORE 12,10 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3606,23 0,31 3503,96 STOXX EUROPE 600 397,83 0,15 389,18 STOXX BANCHE 193,06 -0,27 183,99 STOXX OIL&GAS 331,38 0,19 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 299,39 0,33 288,35 STOXX AUTO 665,85 1,44 614,77 STOXX TLC 280,79 0,39 281,61 STOXX TECH 447,16 0,14 439,00 Azionario europeo poco mosso a metà seduta oggi con gli investitori focalizzati sul comparto M&A, dopo che la britannica GKN sale dopo aver respinto un'offerta da parte della rivale Melrose. ** Un balzo del 20% per GKN e i buoni guadagni del settore auto controbilanciano la debolezza degli energetici, aiutando il paneuropeo STOXX 600 a rimanere stabile (+0,15% alle 12,10 italiane) dopo due sessioni in calo. ** Lo STOXX chiuderà la settimana con un bilancio sostanzialmente in pari placando l'euforia dell'inizio dell'anno, penalizzato dal rafforzamento dell'euro e dalle aspettative secondo cui la Bce potrebbe ridurre il suo programma di stimolo all'economia prima di quanto previsto. ** L'indice resta tuttavia vicino ai massimi degli ultimi due anni e mezzo, con dati macro positivi che hanno riportato flussi di denaro sull'equity europeo. ** Tra gli altri titoli in evidenza oggi, Kering tocca brevemente un massimo record per poi ripiegare dopo aver annunciato lo spin-off del suo brand sportivo tedesco Puma per concentrarsi su marchi più upmarket. Puma cede il 6,1% mentre Kering prima è salita per poi riscendere perdendo l'1,6%. ** Vivendi cede l'1,7% dopo aver abbassato la guidance 2017 su profitti e ricavi. ** Il gruppo alimentare danese Chr Hansen lascia sul terreno il 6% dopo che i risultati del primo trimestre si sono collocati sotto le stime degli analisti. ** Il comparto energia segna -0,2% con i prezzi del petrolio in discesa dopo i forti guadagni di ieri. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia