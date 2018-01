BORSE EUROPA poco mosse a metà seduta

LONDRA, 11 gennaio (Reuters) - INDICI ORE 11,40 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3503,96 -0,14 3604,65 STOXX EUROPE 600 398,11 -0,12 389,18 STOXX BANCHE 192,16 -0,44 183,99 STOXX OIL&GAS 329,47 0,11 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 298,46 0,08 288,35 STOXX AUTO 655,66 -0,2 614,77 STOXX TLC 281,55 -0,83 281,61 STOXX TECH 449,95 -0,17 439,00 Le borse europee sono poco mosse a metà seduta, in un mercato prudente in cui restano sullo sfondo i timori legati ad un nuovo protezionismo in Usa. ** A guidare i movimenti del mercato sono i risultati societari, con alcune cattive notizie che pesano sui listini oggi. ** Il paneuropeo STOXX 600 alle 11,40 italiane segna -0,12% in recupero rispetto al sell-off di ieri dopo le indiscrezioni secondo cui la Cina sta pensando di rallentare gli acquisti di T-bond Usa. Oggi le autorità cinesi hanno detto che la notizia potrebbe essere "falsa". ** Tra i titoli in evidenza, Tesco e Marks & Spencer sono tra i peggiori oggi dopo dati poco incoraggianti sulle vendite natalizie. Ne risente l'intero settore retail che perde quasi l'1%. ** Giù anche le banche che ritracciano dopo il balzo di ieri. ** La danese Pandora crolla del 13% dopo aver avvertito che il prossimo anno i suoi margini si ridurranno mentre il 2017 è risultato sotto le attese. ** Hexagon segna +4,2% dopo che il suo AD è stato assolto dalle accuse di insider trading. ** Altice ancora negativa cede quasi il 6% dopo che la sua unità Usa ha annunciato la vendita di un junk bond da 500 mln di dollari. ** Il produttore di chip STMicro guadagna il 3,2% dopo che credit Suisse ha portato la raccomandazione sul titolo a 'outperform', dicendo che i margini lagati all'Iphone di Apple continueranno ad ampliarsi. ** Sodexo perde il 3% dopo risultati poco soddisfacenti e una partenza del 2018 poco brillante. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia