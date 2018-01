BORSE EUROPA deboli su rialzo rendimenti bond, bene le banche

INDICI ORE 10,35 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3623,2 0,01 3503,96 STOXX EUROPE 600 399,66 -0,11 389,18 STOXX BANCHE 191,36 1,21 183,99 STOXX OIL&GAS 329,59 0,25 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 297,18 0,44 288,35 STOXX AUTO 659,84 -0,4 614,77 STOXX TLC 287,4 -0,56 281,61 STOXX TECH 454,0 -0,34 439,00 10 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo cede terreno a causa dei timori sulla direzione del mercato obbligazionario, dopo che il titolo decennale americano è salito al 2,55% per la prima volta da marzo 2017. ** Anche il bund tedesco è in rialzo e staziona sul livello più alto dal meeting di ottobre della Bce, quando fu annunciato l'estensione del programma di acquisto di bond. ** L'indice STOXX 600 cede lo 0,1% mentre il britannico FTSE è in lieve rialzo grazie all'indebolimento della sterlina che aiuta le società britanniche che fanno utili in dollari. ** "È finalmente arrivato l'orso nel mercato obbligazionario?", si chiede in un report Rabobank. ** Positive le banche, che tradizionalmente beneficiano di rendimenti obbligazionari in rialzo. RBS cresce del 7,4%, Deutsche Bank del 2% e HSBC del 2,4%. ** Il movimento del Treasury americano penalizza soprattutto titoli farmaceutici, utility e società che forniscono beni di prima necessità, i cui dividendi, tradizionalmente stabili, sono ora messi in ombra dal maggior rendimento dei bond. ** I produttori di acciaio accumulano le maggiori perdite nel comparto delle risorse di base. ** A mettere a segno il rialzo maggiore è Metro Bank, che avanza del 3,5% dopo un upgrade di Citi. ** Sempre nel Regno Unito, la catena di supermercati Sainsbury sale del 2,3% dopo aver annunciato una revisione al rialzo della guidance e risultati superiori alle attese sulle vendite natalizie. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia