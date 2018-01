BORSE EUROPA ancora forti con ciclici a metà seduta

ROMA, 9 gennaio (Reuters) - INDICI ORE 12,30 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3626,09 0,27 3503,96 STOXX EUROPE 600 399,85 0,36 389,18 STOXX BANCHE 188,66 0,39 183,99 STOXX OIL&GAS 329,08 0,36 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 294,23 0,38 288,35 STOXX AUTO 655,22 0,3 614,77 STOXX TLC 289,28 0,67 281,61 STOXX TECH 456,16 0,29 439,00 LONDRA, 9 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo amplia il suo rialzo a metà seduta, portandosi sui massimi da due anni e mezzo grazie ai guadagni di industriali e bancari, mentre il gruppo di tlc Altice, oberato dai debiti, sale sulla prospettiva di uno spin off delle sue attività Usa. ** Il paneuropeo STOXX 600 alle 12,30 italiane segna +0,36%, a quota 399,85 non lontano dal massimo di tutti i tempi a 414,06 punti. ** I listini europei hanno aperto l'anno in ingente salita, innescando timori riguardo a valutazioni troppo alte. La temperatura dei mercati europei è "molto calda rispetto a un anno fa", scrive uno strategist di UBS. Gli investitori ponderano la situazione anche in vista della prossima stagione di risultati. ** Tra i titoli in evidenza, Siemens sale dello 0,6% dopo i dati forti sulla produzione e l'export tedeschi in novembre. ** Anche le commodities continuano a spingere con il rincaro dei prezzi dei metalli che porta il comparto a guadagnare quasi l'1% toccando il massimo da marzo 2012. ** Altice balza dell'8% con gli investitori positivi riguardo al possibile spin off delle sue attività Usa nell'ambito del processo di semplificazione del gruppo. ** Continuano ad andare bene anche i finanziari, in un clima di ottimismo per le prospettive della crescita nel Vecchio continente. ** BNP Paribas guadagna lo 0,5%. Un funzionario francese ha detto che la banca è vicina a chiudere una jv con un partner cinese nel settore del credito al consumo, mentre il presidente francese Emmanuel Macron è al secondo giorno della sua visita di Stato in Cina. ** Tra i titoli in netto rialzo si segnalano anche Morrisons e Marks & Spencer che beneficiano di un buon periodo di vendite natalizie. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia