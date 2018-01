BORSE EUROPA toccano i massimi da agosto 2015

MILANO, 8 gennaio (Reuters) - INDICI ORE 11,33 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3619,75 0,34 3503,96 STOXX EUROPE 600 398,34 0,25 389,18 STOXX BANCHE 188,22 0,5 183,99 STOXX OIL&GAS 327,12 0,31 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 293,61 0,42 288,35 STOXX AUTO 654,4 1,08 614,77 STOXX TLC 287,48 0,45 281,61 STOXX TECH 454,92 -0,21 439,00 I mercati azionari hanno toccato oggi i picchi da oltre due anni, grazie alla fiducia sulla crescita economica globale che continua ad alimentare l'appetito degli investitori. ** La buona performance del comparto auto, nuove operazioni di M&A e i risultati migliori delle attese del produttore di chip Dialog Semiconductor hanno contribuito al clima positivo, con l'indice europeo che alle 11,35 circa sale dello 0,25% e in corso di seduta ha toccato i massimi da agosto 2015. ** L'indice tedesco DAX cresce dello 0,38%, il britannico FTSE è piatto, il francese CAC 40 guadagna lo 0,34%. ** Il comparto auto cresce di quasi l'1, ai massimi da maggio 2015, prolungando il rally della settimana scorsa grazie alle positive prospettive per il settore quest'anno. ** La francese Peugeot guadagna quasi lo 0,9%, le tedesche BMW, Daimler e Volkswagen crescono rispettivamente dell'1,6%, dell'1,2% e dello 0,4%. ** Sul fronte M&A, la casa farmaceutica danese Novo Nordisk è sostanzialmente piatta nonostante la notizia della sua offerta di 2,6 miliardi di euro per l'azienda biotech belga Ablynx, con un premio del 32% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì scorso del titolo. Le azioni di Ablynx, che negli ultimi 12 mesi hanno più che raddoppiato il loro valore, sono state sospese su richiesta dell'autorità di mercato. ** Dialog Semiconductor, che recentemente ha sofferto dei timori degli investitori sulla possibile perdita di Apple come cliente, cresce dell'1,6%, dopo aver guadagnato fino al 3,5%. Il produttore di chip ha registrato vendite preliminari per 463 milioni di dollari nel quarto trimestre, nella parte alta della forchetta delle stime. ** Micro Focus perde invece oltre il 15%, dopo che i sui risultati semestrali hanno deluso le aspettative di alcuni analisti. L'azienda britannica che ha comprato la divisione software di Hewlett Packard Enterprise (Hpe) per 8,8 miliardi di dollari ha annunciato un calo del 2-4% dei ricavi nell'anno che si conclude a ottobre, dopo le vendite deludenti degli ultimi mesi da parte di Hpe. (Danilo Masoni) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia