BORSE EUROPA poco mosse a metà seduta, bene i minerari

ROMA, 28 dicembre (Reuters) - INDICE ORE 11,40 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.544,44 -0,16 3.290,52 STOXX EUROPE 600 390,44 -0,03 361,42 STOXX BANCHE 184,77 -0,03 170,27 STOXX OIL&GAS 317,21 -0,20 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 289,14 0,16 269,66 STOXX AUTO 619,80 -0,09 542,82 STOXX TLC 282,27 -0,45 292,22 STOXX TECH 441,74 -0,42 367,87 LONDRA, 28 dicembre (Reuters) - L'azionario europeo è stabile a metà seduta con poche notizie e dati macro a dare vivacità al mercato in questi giorni di festa. ** Alle 11,40 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna -0,03% , mentre le blue chip-0,16. ** Il rally dei prezzi delle materie prime sostiene il comparto equity collegato che sale dello 0,6%. ** I titoli tech (-0,42%) estendono le perdite viste ieri sui timori legati alla domanda di Iphone X Apple. Dialog Semiconductor e AMS, ad ogni modo, rimbalzano entrambi oggi. ** Il settore tecnologico scende dello 0,4% ma ha all'attivo nel 2017 un guadagno di oltre il 20%. ** I volumi sono sottili e la liquidità scarsa in questi giorni festivi. ** BT, tra i peggiori del listino oggi, cede il 2% con il titolo scambiato ex dividendo, mentre la volatile Steinhoff sale del 4,6. ** IWG perde oltre il 2% dopo il +27% segnato ieri sulla conferma di un bid da parte di un fondo private equity canadese. ** In riferimento all'intero 2017, lo STOXX 600 sale dell'8% grazie a buoni risultati societari e a un più favorevole clima economico. ** Il tedesco DAX e la borsa di Milano sono tra i vincitori di quest'anno con un +13,7% e un +15,4% rispettivamente mentre Londra registra un +6,7%. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia