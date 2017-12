BORSE EUROPA poco mosse, timori su ordini iPhoneX pesano su tech

INDICI ORE 11,15 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3550,83 -0,07 3290,52 STOXX EUROPE 600 389,95 -0,08 361,42 STOXX BANCHE 185,06 -0,3 170,27 STOXX OIL&GAS 318,65 0,56 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 287,9 -0,44 269,66 STOXX AUTO 621,32 0,06 542,82 STOXX TLC 283,13 -0,4 292,22 STOXX TECH 440,63 -0,92 367,87 LONDRA, 27 dicembre (Reuters) - I mercati europei sono poco variati in una seduta in cui emergono le pressioni sui titoli tecnologici appesantiti da report che stimano una domanda più bassa del previsto per l'iPhone X. ** Alle 11,00 circa ora italiana l'indice di borsa europeo STOXX 600 segna -0,01%. ** Madrid perde 0,11%, Parigi sale di 0,08%, Francoforte arretra di 0,03% e Londra invece guadagna lo 0,16%. ** Il settore dei tecnologici perde poco meno dell'1%, in scia al calo dei fornitori asiatici dell'iPhone dopo che alcuni broker hanno tagliato le stime di consegna per l'iPhone X per previsioni di vendita del nuovo modello sotto le attese. ** Austria Microsystems, la migliore tech europea quest'anno, perde 10% mentre Dialog Semiconductor perde 5,5%, maggior calo nello STOXX. ** I produttori di chip Infineon e STMicro sono in calo rispettivamente di 1,5% e 2,3%. Siltronic BE Semiconductor sono anche tra i peggiori della giornata. ** Nonostante questa recente debolezza, i titoli del settore tech hanno mantenuto un significativo vantaggio su tutti gli altri settori dell'indice, con un rialzo del 21% circa quest'anno. ** Peggiori performer dell'anno, sono invece i titoli del settore retail, in calo del 3% da gennaio. ** La forza dei titoli legati alle materie prime ha aiutato a contenere le perdite sui principali benchmark, con la liquidità che resta scarsa per il periodo festivo. ** I titoli minerari sono in rialzo dopo che i prezzi dei metalli hanno toccato i massimi da 3 anni e mezzo grazie alle forti prospettive di crescita in Cina. Glencore, Randgold Resources e Anglo American sono i maggiori contributori per il progresso dell'indice di settore. ** Sostegno è venuto anche dai big del petrolio con Total in rialzo dello 0,6% e Shell dello 0,8% dopo che il prezzo del greggio è salito vicino ai massimi del 2015. ** BMW e Daimler sono in rialzo rispettivo di 0,3% e 0,6% dopo aver detto venerdì che la riforma fiscale USA potrà spingere i profitti 2017 al livello rispettivamente di 1,55 miliardi di euro e 1,7 miliardi. ** L'attività di M&A continua a stimolare grandi movimenti di Borsa con la britannica IWG che balza del 28% dopo aver confermato il tentativo di acquisto da parte della canadese Onex e di Brookfield Asset Management. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia