BORSE EUROPA in lieve calo, pesano elezioni Catalogna

LONDRA, 22 dicembre (Reuters) - INDICI ORE 12,20 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3558,21 -0,35 3290,52 STOXX EUROPE 600 390,37 -0,08 361,42 STOXX BANCHE 185,88 -0,49 170,27 STOXX OIL&GAS 316,95 0,08 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 288,76 -0,24 269,66 STOXX AUTO 620,66 -0,31 542,82 STOXX TLC 283,79 -0,26 292,22 STOXX TECH 444,83 -0,12 367,87 I mercati europei sono in lieve calo oggi, mentre la borsa di Madrid perde oltre l'1% dopo la vittoria dei partiti indipendentisti dopo le elezioni regionali in Catalogna, complicando così la crisi politica spagnola. Alle 12.20 circa ora italiana l'indice di borsa europeo STOXX 600 segna -0,08%. Madrid perde l'1,14%, Parigi lo 0,3%, Francoforte lo 0,2% Londra invece guadagna lo 0,1%.. "E' il giorno della marmotta, siamo già stati a questo punto", dice Christopher Peel, chief investment officer di Tavistock Wealth. "Non penso che il governo spagnolo ora possa fare altro che sedersi al tavolo". La liquidità dovuta alle festività potrebbe accentuare la reazione impulsiva sulla borsa spagnola, aggiunge Peel. "Probabilmente ci sono alcuni hedge fund propensi a farlo, ma in termini di investimenti long-only non credo che ci sarà molto movimento". ** Banco Sabadell and Caixabank, gli istituti più esposti verso la Catalogna, e che dopo il referendum sull'indipendenza hanno cambiato sede, perdono oltre il 3%. ** Anche Santander, Bankia, e BBVA sono in calo. ** In generale sono colpiti dal calo i titoli esposti verso la Spagna. La società Telefonica, il fondo di investimenti immobiliari Merlin Properties e l'operatore aeroportuale AENA perdono oltre l'1,4%. "L'ambiente resta difficile per l'economia e gli investimenti in Catalogna", dice Carsten Hesse, economista di Berenberg. I titoli finanziari risentono della situazione in tutta Europa. L'indice bancario della zona euro perde l'1%. Secondo Peel, però, gli investitori guardano soprattutto ai fondamentali, che restano buoni: "L'economia della zona euro e quella spagnola stanno recuperando, i tassi d'inhteresse resteranno bassi". Per gran parte le borse spagnole hanno fatto meglio delle altre, anche se il rischio politico le ha escluse dal recente rally. L'Ibex è il 9% sotto i livelli di maggio. ** Tra i titoli che guadagnano la francese Eutelsat Communications che guadgna il 4% dopo che Kepler Cheuvreux ha aumentato il rating a 'buy' da 'hold'. Rimbalza la catena sudafricana di arredamento Steinhoff dopo aver annunciato che è attesa entro il 22 gennaio una decisione del tribunale se aprire o meno un'indagine sui suoi conti, dopo l'emersione di irregolarità contabili. (Helen Reid)