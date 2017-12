BORSE EUROPA poco mosse a metà seduta, attendono riforma fisco Usa

INDICE ORE 11,35 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.604,40 -0,14 3.290,52 STOXX EUROPE 600 392,76 0,03 361,42 STOXX BANCHE 186,86 0,30 170,27 STOXX OIL&GAS 313,95 -0,22 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 293,95 0,10 269,66 STOXX AUTO 624,36 0,29 542,82 STOXX TLC 284,67 -0,07 292,22 STOXX TECH 450,16 -0,15 367,87 LONDRA, 19 dicembre (Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso ma tendenzialmente positivo a metà seduta sulla scia dei mercati asiatici e Wall Street, con gli investitori in attesa del varo della riforma fiscale Usa questa settimana. Alle 11,35 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna +0,03% vicino ai massimi da cinque settimane, dopo i guadagni già visti ieri. Tra i titoli in evidenza, il chipmaker Dialog Semiconductor balza di quasi l'8% dopo che Tsinghua ha aumentato ulteriormente la sua quota nella società portandola al 9%. AMS, altro produttore di chip, sale del 3% ma questo non basta a risollevare il comparto tech che cede lo 0,15% con gli investitori che si spostano ad acquistare soprattutto bancari. Il titolo finanziario Old Mutual registra una salita di quasi il 5% dopo che la compagnia ha fatto sapere che venderà una sua unità britannica a TA Associates per 800 milioni di dollari. Intrum Justitia perde invece il 6,3% dopo l'uscita del Cfo dall'azienda. La sudafricana quotata in Germania Steinhoff sale del 6,2% rimbalzando dopo le recenti perdite dovute al coinvolgimento in uno scandalo sui conti. Ryanair segna +4% dopo sei sessioni di ribasso a seguito della decisione dell'azienda di riconoscere i sindacati. Anche le tlc oggi vanno bene, rafforzate da una nota in cui Morgan Stanley afferma che il comparto può fare bene nel 2018 grazie a decisi tagli alla spesa. Quest'anno le telco sono state tra le peggiori con un ribasso da gennaio 2017 ad oggi del 2,5%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia (Reporting by Helen Reid; editing by Tom Pfeiffer and Louise Heavens)