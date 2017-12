BORSE EUROPA su massimi sei settimane, guardano M&A

INDICE ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.602,17 1,17 3.290,52 STOXX EUROPE 600 391,47 0,84 361,42 STOXX BANCHE 185,33 0,57 170,27 STOXX OIL&GAS 312,37 0,20 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 292,61 1,04 269,66 STOXX AUTO 622,23 1,37 542,82 STOXX TLC 284,44 0,52 292,22 STOXX TECH 449,55 1,22 367,87 MILANO, 18 dicembre (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo a metà seduta, con gli investitori attenti al comparto M&A e nell'attesa che il decreto fiscale sia approvato in Usa. ** La francese dell'aerospazio Thales sale dell'8,4% dopo aver acquisito il produttore di chip Gemalto per 4,8 miliardi di euro. Gemalto segna +5,4%. ** Entrambi i titoli sono tra i migliori dello STOXX 600 che segna alle 12 italiane +0,84%, sui massimi da sei settimane. Le blue chip registrano un +1,17, mentre la borsa di Londra +0,41. ** Lo STOXX sale di oltre il 7% da inizio anno ma resta sotto il massimo da due anni segnato a inizio novembre a causa di ricorrenti timori sul fronte politico e prese di profitto. ** Il sentiment oggi è supportato anche dalle aspettative secondo cui i deputati Usa daranno l'ok alla riforma fiscale al più tardi nei primi giorni del 2018. ** Tra i titoli in evidenza, Unilever cede lo 0,2% dopo aver venduto la sua divisione che produce margarina e spalmabili al fondo di private equity Usa KKR per 6,8 mld di euro per concentrarsi su prodotti a maggior potenziale di crescita. ** Sempre sul fornte M&A, il gruppo immobiliare tedesco Vonovia ha acquisito la rivale Buwog in un deal in cash da 5,2 miliardi di euro spedendo il titolo austriaco in rialzo del 17%, migliore dello STOXX oggi. ** In ribasso del 9% invece IG Group: la Ue sta pensando a paletti regolatori più stringenti in attività core del suo mercato di riferimento. ** H&M, in calo di quasi il 5%, è sotto pressione dopo una serie di downgrade a seguito di un aggiornamento poco soddisfacente delle vendite la scorsa settimana. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia