BORSE EUROPA in ribasso con H&M, tlc in controtendenza

INDICE ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.546,33 -0,28 3.290,52 STOXX EUROPE 600 387,16 -0,45 361,42 STOXX BANCHE 183,99 -0,74 170,27 STOXX OIL&GAS 312,40 -0,52 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 287,57 -0,47 269,66 STOXX AUTO 610,02 -0,79 542,82 STOXX TLC 282,95 -0,05 292,22 STOXX TECH 442,53 -0,64 367,87 MILANO, 15 dicembre (Reuters) - L'azionario europeo è debole a metà seduta oggi con i bancari e dopo un update sulle vendite poco soddisfacente da parte di H&M. Le perdite sono limitate nei comparti utility e tlc che, poco mossi, aiutano il paneuropeo STOXX 600 ad allontanarsi dai minimi. Alle 11,45 italiane lo STOXX segna -0,45%, circa il 2,3% sotto al massimo da due anni e mezzo toccato a novembre ma sopra del 6% rispetto all'inizio dell'anno. Nella sua sessione peggiore in 16 anni, H&M crolla del 15%, minimo da aprile 2009, dopo aver riportato sorprendentemente un calo nelle vendite trimestrali. Anche i bancari continuano ad essere sotto pressione un giorno dopo che Bce e Banca d'Inghilterra hanno lasciato i tassi di interesse invariati. HSBC e BNP Paribas segnano perdite intorno all'1%. Altro titolo negativo è Steinhoff, che cede più del 7%. Nelle ultime due settimane il titolo ha perso circa 10 miliardi di dollari del suo valore di mercato a causa di irregolarità nei conti e per le dimissioni dell'AD. Le tlc, peggior settore in Europa quest'anno, oggi sono poco mosse. In evidenza in particolare Deutsche Telekom dopo aver acquisito le attività olandesi della svedese Tele2 per riempire il gap con le rivali KPN e Ziggo. Tele2 sale di oltre il 2% e Kpn dello 0,9, Deutsche Telekom perde lo 0,2. Tra le altre compagnie telefoniche, BT segna +1,2% dopo un accordo con Sky sulle relative piattaforme. Bene anche le utilities, con Innogy che guadagna l'1,2% dopo un upgrade sul titolo da parte di Kepler.