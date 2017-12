BORSE EUROPA in calo, cautela Fed penalizza banche

INDICI ORE 10,00 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3580,48 -0,04 3290,52 STOXX EUROPE 600 390,15 -0,14 361,42 STOXX BANCHE 186,6 -0,18 170,27 STOXX OIL&GAS 315,41 0,46 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 288,47 -0,11 269,66 STOXX AUTO 616,85 0,17 542,82 STOXX TLC 284,07 0,26 292,22 STOXX TECH 445,01 -0,42 367,87 14 dicembre (Reuters) - La debolezza dei titoli bancari spinge in lieve ribasso l'azionario europeo che, al pari di Wall street e delle piazze asiatiche, soffre per i toni più accomodanti del previsto da parte della Federal Reserve. Le caute dichiarazioni di Janet Yellen sull'andamento persistentemente basso dell'inflazione hanno inciso sulla fiducia degli investitori nelle società finanziarie. ** Intorno alle 10 ora italiana l'indice STOXX 600 perde lo 0,1% come l'indice sulle blue chip dell'Eurozona. ** HSBC, Credit Suisse e UBS perdono tra lo 0,1 e l'1,3%. ** Ora i riflettori si spostano sui meeting della Bce e della Banca d'Inghilterra, che dovrebbero mantenere i tassi stabili. ** Steinhoff perde il 7% dopo aver annunciato nuove rettifiche legate allo scandalo sulle irregolarità contabili di alcune controllate. ** Dassault Aviation cede il 2,4%. Il gruppo ha deciso di cancellare e procedere ad un rilancio del jet falcon 5X. La decisione è dovuta ai ritardi nella fornitura dei motori Silvercrest prodotti da Safran. ** Tra i titoli in controtendenza, il produttore di turbine a vento Vestas Wind sale del 6%. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia