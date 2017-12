BORSE EUROPA in rialzo, fusioni dominano seduta, bene petroliferi

LONDRA, 12 dicembre (Reuters) - INDICI ORE 13,47 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3592,2 0,28 3290,52 STOXX EUROPE 600 390,34 0,33 361,42 STOXX BANCHE 186,43 0,27 170,27 STOXX OIL&GAS 316,7 1,41 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 288,11 0,13 269,66 STOXX AUTO 613,18 -0,06 542,82 STOXX TLC 285,45 0,2 292,22 STOXX TECH 443,84 1,35 367,87 I mercati azionari europei sono concentrati oggi su fusioni e acquisizioni, mentre il calo del comparto bancario è controbilanciato dal rafforzamento dei titoli legati al petrolio e al gas, dopo l'esplosione nell'hub di Baumgarten in Austria e la chiusura del più grande oleodotto britannico del Mare del Nord. ** Alle 13,50 circa l'indice europeo STOXX 600 guadagna oltre lo 0,3%, mentre quello della zona euro cresce dello 0,28%. ** Londra segna +0,25%, Francoforte +0,22%, Parigi +0,45%, Madrid -0,31%. ** L'azienda olandese di cybersicurezza Gemalto guadagna oltre il 33% dopo che la società di consulenza tech francese Atos ha offerto 4,3 miliardi per acquisirla. Atos sale quasi del 7%. ** La società immobiliare francese Unibail-Rodamco perde invece il 2,7% dopo aver offerto 16 miliardi di dollari per acquistare l'azienda Westfield Corp, proprietaria di centri commerciali. ** Il settore del petrolio e del gas, che quest'anno è uno di quelli andati peggio in borsa, guadagna l'1,4%, ai massimi da oltre un mese. ** Arretrano invece i titoli finanziari, in particolare HSBC , Societe Generale e BNP Paribas. ** Dialog Semiconductor cresce del 3,5%. Secondo un trader, a spingere il titolo è la notizia che i chip della società tedesca saranno impiegati nel nuovo smartphone Mate 10 Android di Huawei. ** Genmab perde il 5,4% dopo aver segnalato una crescita delle spese dal 40 al 50% per investimenti in condutture. ** Rimbalza ancora la catena sudafricana di arredamento Steinhoff (+33%), anche se le sue azioni valgono ancora un quarto di quanto valevano prima della notizia sulle irregolarità contabili che l'hanno affondata in borsa la settimana scorsa. (Helen Reid) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia