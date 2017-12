BORSE EUROPA piatte dopo aver toccato max da 4 settimane

ROMA, 11 dicembre (Reuters) - INDICI ORE 10,59 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3591,15 -0,01 3290,52 STOXX EUROPE 600 389,06 -0,05 361,42 STOXX BANCHE 186,21 0,43 170,27 STOXX OIL&GAS 310,29 -0,07 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 288,08 -0,06 269,66 STOXX AUTO 613,79 -0,19 542,82 STOXX TLC 284,08 -0,71 292,22 STOXX TECH 437,8 -0,61 367,87 11 dicembre (Reuters) - Le borse europee sono piatte, appesantite dai titoli tech, dalle telecom e dalle utility, dopo aver toccato agli inizi di seduta i massimi da quattro settimane sulla scia dei mercati asiatici e grazie anche ai guadagni del comparto finanziario. ** Lo STOXX 600 ha recuperato molte delle perdite registrate a novembre, ma resta comunque di oltre il 2% sotto i massimi da due anni, raggiunti a inizio novembre. Alle 11 circa segna -0,05% a 389,06 punti. Londra segna +0,6%, Parigi piatta, Francoforte anche, Madrid perde lo 0,1%. ** Le banche sono in rialzo dopo l'accordo della settimana scorsa sulle nuove regole bancarie globali e in vista del meeting della Federal Reserve statunitense, mercoledì. ** Il comparto tech perde oltre lo 0,65%, con il produttore di chip AMS che è in calo del 2,8%. I trader dicono che i mercati sono destinati a restare probabilmente tranquilli prima della riunione della riunione Fed, che nelle attese dovrebbe alzare i tassi d'interesse, misura che potrebbe dare sostegno al settore bancario. "Non ci sono molti dati importanti che verranno diffusi oggi, il che rende più probabile lo scenario del trading-range... E poi, con il meeting del Fomc a breve molti trader potrebbero preferire restare ai margini, per il momento", dice Markus Huber, trader di City of London Markets. ** HSBC guadagna l'1,8%, UBS l'1,3%, la francese BNP Paribas invece è piatta, mentre Deutsche Bank avanza dello 0,1%. Nel fine settimana il responsabile delle finanze di Deutsche Bank ha detto a un giornale tedesco che l'istituto è in grado di far fronte alle regole più severe sul capitale bancario, stabilite la settimana scorsa. ** Steinhoff, dopo il crollo in borsa per tre sedute consecutive a seguito della scoperta di irregolarità contabili, guadagna oltre il 16%. ** Bayer guadagna lo 0,2% nonostante, secondo una fonte, l'antitrust Ue si prepari ad avvertire il gruppo che la prevista fusione con l'americana Monsanto potrebbe creare poroblemi di concorrenza. ** AB InBev cresce dello 0,4% dopo che una fonte ha riferito che l'azienda è tra i produttori di birra candidati ad acquistare il più grande birrificio del Vietnam in una vendita del valore di 5 miliardi di dollari. (Danilo Masoni) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia