BORSE EUROPA positive dopo accordo su Brexit e su Basilea III

INDICI ORE 10,22 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3602,33 0,82 3290,52 STOXX EUROPE 600 389,37 0,77 361,42 STOXX BANCHE 186,21 2,66 170,27 STOXX OIL&GAS 309,56 -0,07 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 289,21 0,93 269,66 STOXX AUTO 616,18 1,21 542,82 STOXX TLC 287,46 0,57 292,22 STOXX TECH 440,66 0,83 367,87 8 dicembre (Reuters) - L'azionario europeo arriva a toccare il livello più alto da circa una settimana, dopo che Regno Unito e Ue hanno raggiunto l'intesa sulla Brexit che apre la strada alla seconda fase di negoziati. ** Sostiene il mercato anche il nuovo accordo quadro di Basilea III, interpretato come meno severo per le banche di quanto temuto in precedenza. ABN Amro, Danske Bank e Societe Generale guadagnano tra il 3% e il 5%. ** L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,8 con Londra che sale di 0,2 punti percentuali. ** Steinhoff, travolta da uno scandalo per irregolarità contabili, sale del 3% dopo esser arrivata a perdere fino al 40%. Moody's ha annunciato un downgrade a 'B1' a 'BAA3' paventando un ulteriore declassamento. ** La britannica Berkeley Group sale di oltre l'8% dopo aver rivisto in meglio la guidance sugli utili per i prossimi cinque anni. ** La tedesca Heidelbergcement AG sale dell'1% sulle attese che il presidente Usa, Donald Trump, sveli a gennaio il suo progetto di rilancio delle infrastrutture. In campagna elettorale Trump aveva annunciato un piano da 1.000 miliardi di dollari e il Nord America incide per più di un quarto sui ricavi annuali di Heidelbergcement.