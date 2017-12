BORSE EUROPA in calo, pesano comparto tech, titoli minerari

INDICI ORE 11,34 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3541,14 -0,82 3290,52 STOXX EUROPE 600 384,06 -0,69 361,42 STOXX BANCHE 179,55 -1,13 170,27 STOXX OIL&GAS 310,56 -0,42 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 285,22 -0,83 269,66 STOXX AUTO 606,95 -0,97 542,82 STOXX TLC 280,01 -0,75 292,22 STOXX TECH 434,36 -0,99 367,87 MILANO, 6 dicembre (Reuters) - I mercati azionari del Vecchio Continente sono oggi in calo, trascinati dal comparto tech e da quello minerario, dopo il ribasso dei prezzi dei metalli. La maggior parte dei settori e delle borse nazionali sono in territorio negativo. Pesa anche il calo del 60% della catena tedesca Steinhoff, dovuto a timori su irregolarità contabili. ** Poco dopo le 11,30 il comparto tech e quello minerario perdono rispettivamente l'1,15% e l'1%, mentre l'indice europeo STOXX 600 cala dello 0,7% a 384,06 punti. ** Londra è piatta, Francoforte perde quasi l'1%, Parigi lo 0,6%, Madrid lo 0,8%. ** Pesano anche le prese di profitto da parte degli investitori nelle ultime settimane, dopo un anno di forte performance. Ma lo STOXX resta comunque per il 2017 in rialzo del 6%, grazie alla ripresa economica sostenuta. ** I produttori di chip STMicro, e AMS perdono più del 3%, Infineon l'1,5%, l'azienda di software SAP lo 0,7%. ** Steinhoff perde il 62%, dopo che la catena di arredamento ha detto che aprirà un'indagine su alcune irregolarità contabili. L'amministratore delegato si è dimesso e l'azienda ha rinviato la presentazione dei risultati annui. "Temiamo che escano altre cose", dice Jürgen Kolb, analista di Kepler Cheuvreux, che sta rivedendo il rating. "Non è assolutamente chiaro quale sarà il risultato finale. La società ha avuto una crescita eccezionale con numerose acquisizioni e il livello di trasparenza sui numeri è stato estremamente basso". ** In calo anche il titolo della britannica Saga, che perde il 24%, ai minimi di sempre, su un profit warning; Elior Group, che dopo i risultati perde il 5%; Hays, che cede il 3,2% dopo il downgrade a "sell" da parte di Deutsche Bank. ** Un accordo per l'acquisto di Intu Properties, proprietaria di centri commerciali, da parte di Hammerson per 3,4 miliardi di sterline spinge al rialzo il titolo Intu di quasi il 20%. ** Deboli i settori ciclici, con i titoli finanziari che pesano sullo STOXX 600. Allied Irish Bank, perde il 2% dopo un downgrade a "hold" da parte di Investec, come la tedesca Commerzbank. ** Il gigante del settore minerario Rio Tinto e Glencore perdono rispettivamente lo 0,6% e oltre l'1%, dopo il forte calo del prezzo del rame su timori di consumo debole in Cina nel prossimo semestre. (Danilo Masoni) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia