BORSE EUROPA deboli a metà seduta con ciclici

ROMA, 5 dicembre (Reuters) - INDICE ORE 12,25 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.555,97 -0,57 3.290,52 STOXX EUROPE 600 385,47 -0,52 361,42 STOXX BANCHE 181,58 -0,50 170,27 STOXX OIL&GAS 311,92 -0,44 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 287,25 -0,80 269,66 STOXX AUTO 609,17 -0,62 542,82 STOXX TLC 282,19 -0,16 292,22 STOXX TECH 431,58 -1,09 367,87 L'azionario europeo è debole a metà seduta con i titoli ciclici, mentre sgonfia l'entusiasmo degli investitori per la riforma fiscale varata ieri dall'amministrazione Trump in Usa. ** Dopo i guadagni messi a segno dai mercati statunitensi e asiatici questa notte, i benchmark europei perdono terreno, con prese di profitto sul comparto tech. ** Alle 12,25 italiane lo STOXX 600 segna -0,52%. Pesano finanziari e sanitari mentre salgono le utilities e i consumer. Unilever e Danone sono tra i migliori, insieme alla tedesca E.ON. ** I bancari scendono dopo aver registrato i migliori guadagni in due mesi (xxx). Santander, BNP Paribas e Deutsche Bank tutte a segno meno dopo i progressi di ieri. ** Provident Financial cede il 13% dopo che le autorità regolatorie britanniche hanno aperto un'inchiesta sulla sua controllata Moneybarn. ** I produttori di chip sono tra i peggiori del comparto tech . Ams perde il 2,4% dopo essere salita del 213% quest'anno, miglior titolo europeo nel 2017. ** Nonostante il taglio della raccomandazione da parte di RBC, il fornitore di Apple Dialog Semiconductor recupera e segna +4,2% dopo aver perso ieri il 24% sulla notizia che il gigante dei telefonini potrebbe produrre in-house alcuni chip. ** Tra i titoli negativi anche i minerari, apesantiti dal calo dei prezzi delle materie prime.. ** Giù anche i farmaceutici. In evidenza Sanofi debole dopo che il governo filippino ha smesso di vendere il vaccino contro il dengue temendo che in alcuni casi possa essere controproducente rispetto alla malattia..