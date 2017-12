BORSE EUROPA, finanziari aiutano a minimizzare caduta tech

30 novembre (Reuters) - INDICI ORE 12,10 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3611,69 0,61 3290,52 STOXX EUROPE 600 390,14 0,56 361,42 STOXX BANCHE 184,79 0,68 170,27 STOXX OIL&GAS 312,97 0,48 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 292,93 0,67 269,66 STOXX AUTO 619,19 0,6 542,82 STOXX TLC 283,87 1,38 292,22 STOXX TECH 446,84 0,48 367,87 Il settore finanziario spinge oggi in alto le borse europee, minimizzando la debolezza tra le major del petrolio mentre gli investitori attendono la riunione dell'Opec e l'agitazione in ambito tech si diffonde in Europa. **Alle 12 ora italiana, l'indice europeo STOXX 600 e l'indice EUROSTOXX50 salgono dell 0,6% circa mentre il britannico FTSE 100 sale dello 0,25% circa, dopo un'apertura negativa. La sterlina sale. Parigi cresce dello 0,47%, Francoforte dello 0,78%, Madrid dello 0,41%. **Sia le borse europee che l'indice FTSE vanno comunque verso il peggior ribasso mensile da giugno, perdendo l'1,7% su base mensile mentre gli investitori si concentrano sulle prese di profitto. "Non abbiamo visto cambiamenti nel macro-trend: i numeri continuano a venir fuori meglio di quanto ci si aspettasse", dice Frédérique Carrier, responsabile della strategia di investimento a RBC Wealth Management. Che però aggiunge: "Abbiamo avuto un mercato con volatilità molto bassa per un certo numero di trimestri, dunque è salutare che il mercato si ritiri un po' e si vedano alcuni guadagni questo mese". ** Vanno forte i titoli bancari, guidati da Credit Suisse che ha raggiunto dei suoi obiettivi di payout, e sostengono il mercato. ** I titoli finanziari fanno progressi mentre i rendimenti delle obbligazioni crescono in vista delle previsioni sull'inflazione nella zona euro, che dovrebbero mostrare un rialzo dei prezzi. ** I titoli energetici sono più deboli e gli investitori hanno tirato il fiato in vista del meeting dell'Opec a Vienna, in cui i produttori di petrolio dovrebbero estendere il taglio all'offerta che ha aiutato a spingere verso l'alto i prezzi del greggio nel corso di quest'anno. **Le major del petrolio BP, Shell e Statoil registrano flessioni dallo 0,3 allo 0,7%. Le azioni del settore sono rimaste indietro rispetto alla robusta crescita nei prezzi del greggio, e questa settimana gli strategist di Goldman Sachs hanno detto che gli investitori sperano che ciò possa significare maggiore potenziale di rialzo per il settore, che nel 2017 ha avuto una performance non all'altezza. ** "Molte compagnie petrolifere hanno compiuto grandi passi avanti nel rimettere in sesto i loro bilanci", dice ancora Carrier di RBC, facendo riferimento alla mossa di pagare di nuovo i dividendi in contanti compiuta da Shell questa settimana. "Chiaramente abbiamo svoltato l'angolo e se i prezzi del petrolio dovessero continuare a essere forti dovremmo aspettarci che ciò si rifletta nel prezzo delle azioni". ** I titoli tech sono il peso maggiore per i mercati, dopo che la paura di un picco ha spinto il settore verso il basso sul mercato asiatico e statunitense. **Il chipmaker e fornitore di iPhone ams, che quest'anno è cresciuto del 240%, è in calo, mentre il fornitore di software bancari Temenos e il produttore di videogame Ubisoft sono scivolati dal 3,3 al 3,6%. ** Globalmente nel corso di questa settimana i chipmaker hanno vacillato, dopo una nota di Morgan Stanley che spiegava come il super-ciclo dei chip di memoria possa essere vicino a un picco, e mentre mntre per alcuni operatori ci sarebbe il rischio di una bolla. ** "Non sono sicuro che qualcuno possa dire che si tratta di una bolla. Le compagnie stanno generando buoni profitti o stanno mettendo le basi per una crescita di buoni profitti", ha detto Andrew Milligan, che guida la investment strategy a Standard Life. ** L'operatore di borsa Euronext nel frattempo guida i guadagni, con un più 3% dopo l'acquisizione della borsa irlandese per 137 milioni di euro. ** Carrier di RBC ha detto che prevede una ripresa delle fusioni e delle acquisizioni nel 2018, grazie a una economia forte e a una disponibilità del credito. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia