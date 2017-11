BORSE EUROPA in rialzo con Shell, forte Ocado

INDICE ORE 11,50 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.583,16 0,54 3.290,52 STOXX EUROPE 600 386,77 0,49 361,42 STOXX BANCHE 180,64 0,39 170,27 STOXX OIL&GAS 309,89 1,29 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 286,73 0,22 269,66 STOXX AUTO 611,93 0,36 542,82 STOXX TLC 277,47 0,19 292,22 STOXX TECH 458,67 0,51 367,87 MILANO, 28 novembre (Reuters) - L'azionario europeo è supportato oggi dai guadagni di Royal Dutch Shell dopo che la compagnia ha posto fine ad un periodo di austerity ed ha annunciato che tornerà a distribuire un dividendo in contanti, mentre Ocado balza dopo il deal con la catena di supermercati francese Casino. ** Shell sale di quasi il 3% portando lo STOXX 600 in progresso dello 0,49% alle 11,50 italiane e sostenendo l'intero comparto oil che registra un +1,3%, miglior settore in Europa oggi. ** Le banche britanniche sono positive dopo che gli stress test condotti da Bank of England non hanno riservato sorprese. Londra segna +0,58%. ** Ancora nel settore bancario, la francese SocGen sale dello 0,8% dopo aver annunciato un piano triennale per tagliare i costi e aumentare i dividendi. ** Unilever guadagna l'1,4% dopo aver dichiarato che una sola struttura societaria è nei suoi interessi e in quello degli azionisti, anche se non ha ancora preso una decisione. ** UDG Healthcare cede invece il 4% dopo l'uscita del Cfo Alan Ralph. ** CHR Hansen lascia suol terreno il 3,8% dopo le dimissioni del Ceo, Dixons ritraccia del 2,7% dopo il downgrade del titolo a hold da parte di Siftel. ** La tlc Altice continua a scendere con un -2,8%, portando il calo totale in novembre al 55%. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia