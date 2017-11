BORSE EUROPA positive a metà seduta, Julius Baer affonda in controtendenza

ROMA, 27 novembre (Reuters) - INDICE ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.590,41 0,26 3.290,52 STOXX EUROPE 600 387,16 0,14 361,42 STOXX BANCHE 181,38 0,07 170,27 STOXX OIL&GAS 309,24 0,34 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 288,27 0,21 269,66 STOXX AUTO 611,00 -0,07 542,82 STOXX TLC 278,56 0,37 292,22 STOXX TECH 457,95 -0,37 367,87 27 novembre (Reuters) - L'azionario europeo è positivo a metà seduta con i finanziari che guadagnano terreno sulla prospettiva di nuovi deal, mentre Julius Baer è negativa in controtendenza dopo che il suo AD ha lasciato all'improvviso per andare a lavorare dalla rivale Pictet. ** Alle 11,45 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna +0,14%, aiutato anche dagli assicurativi dopo che Allianz (+0,7%) ha annunciato che acquisirà le azioni ancora non in suo possesso della francese Euler Hermes che si impenna con un +20%. ** Tra le piazze nazionali, il DAX segna alle 11,45 italiane un +0,08% con gli investitori focalizzati sugli sforzi per formare un nuovo governo. ** Commerzbank guadagna l'1% dopo che il quotidiano svizzero Neue Zuercher Zeitung am Sonntag ha scritto che UBS ha formato un team per studiare alcune opzioni strategiche tra cui l'acquisizione di parte della banca tedesca. UBS, che non ha voluto commentare, è in ribasso. ** Julius Baer è in calo di quasi il 5% dopo che il ceo Boris Collardi ha rassegnato dimissioni con effetto immediato per passare alla rivale Pictet. ** AMS e Infineon sono in calo con i trader che citano il riflesso del ribasso di Samsung dopo un downgrade di Morgan Stanley. ** La belga Colruyt perde il 4,5% dopo che Deutsche Bank ha tagliato il target price sul titolo, mentre la francese Ingenico sale del 3,4% supportata da un upgrade da parte di Morgan Stanley. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia