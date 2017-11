BORSE EUROPA poco mosse, verso seconda settimana in ribasso

INDICE ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.586,17 0,39 3.290,52 STOXX EUROPE 600 387,4 0,07 361,42 STOXX BANCHE 181,94 0,91 170,27 STOXX OIL&GAS 309,05 -0,22 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 287,62 0,20 269,66 STOXX AUTO 611,12 0,33 542,82 STOXX TLC 277,84 -0,21 292,22 STOXX TECH 460,14 0,36 367,87 LONDRA, 24 novembre (Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso a metà seduta oggi, con gli indici che si avviano a terminare la seconda settimana di fila con un bilancio negativo. ** Alle 11,30 italiane lo STOXX 600 segna +0,07%, mentre il DAX +0,27 aiutato dalle crescenti prospettive di un nuovo governo di grande coalizione. ** Lo STOXX 600 ha guadagnato il 7% da gennaio, recuperando le perdite viste lo scorso anno, mentre il DAX è salito sinora del 13% e il CAC dell'11%. ** In evidenza oggi il comparto dei beni di consumo dopo che la Cina ha fatto sapere che taglierà i dati sull'import di alcuni prodotti. ** Danone sale dell'1,1% mentre Diageo dello 0,6. ** L'indice europeo food and beverages segna +0,2%. ** Anche i finanziari sono a segno più, con le banche italiane in primo piano. ** Resta tra gli investitori un ottimismo di fondo sulla ripresa in Europa dopo i dati forti del Pmi europeo ieri, e il record di quello tedesco. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia