BORSE EUROPA in recupero a metà seduta su Pmi forte

INDICE ORE 11,54 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.575,48 0,36 3.290,52 STOXX EUROPE 600 387,31 0,06 361,42 STOXX BANCHE 180,37 -0,17 170,27 STOXX OIL&GAS 309,21 -0,23 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 287,41 -0,22 269,66 STOXX AUTO 610,46 0,29 542,82 STOXX TLC 277,93 -0,27 292,22 STOXX TECH 459,41 0,47 367,87 LONDRA, 23 novembre (Reuters) - Le borse europee riguadagnano terreno a metà seduta, dopo una partenza al ribasso questa mattina, grazie ad un Pmi dell'area euro inaspettatamente forte . ** Alle 11,54 italiane il paneuropeo STOXX 600 è in marginale rialzo (+0,06%), mentre le blue chip della zona euro segnano +0,36%. ** "Il Pmi di oggi supporta la nostra opinione secondo cui l'economia è decisamente in salute", commenta Britta Weidenbach di Deutsche Asset Management. ** Gli strategist di Societe Generale ad ogni modo avvertono che "la ripresa nell'area euro non è una novità" e si dimostrano meno ottimisti sull'andamento dei mercati con l'anno nuovo, aggiungendo di temere anche l'evoluzione politica. ** Tra i titoli in evidenza, il crollo di Centrica (-16%), nella sua peggior seduta di sempre, dopo aver perso il 6% dei suoi clienti per l'energia in quattro mesi e aver annunciato utili sotto le attese di mercato per il 2017. ** La migliore del listino oggi è Altice con un guadagno di quasi il 5% dopo un report secondo cui la società sta cercando di vendere il suo network nella Repubblica Domenicana. ** Anche Thyssenkrupp è positiva e sale dell'1% dopo che la domanda di ascensori ha rafforzato i suoi ordini portandoli al massimo da cinque anni.