BORSE EUROPA positive a metà seduta, Dax ignora crisi politica

INDICE ORE 12,35 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.575,57 0,40 3.290,52 STOXX EUROPE 600 387,46 0,28 361,42 STOXX BANCHE 180,89 0,32 170,27 STOXX OIL&GAS 308,98 0,82 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 290,54 0,93 269,66 STOXX AUTO 616,70 1,58 542,82 STOXX TLC 279,07 -0,35 292,22 STOXX TECH 458,70 0,48 367,87 LONDRA, 21 novembre (Reuters) - L'azionario europeo passa in positivo dopo un'apertura al ribasso, sostenuto dall'ottimismo degli investitori sulla ripresa di fondo dell'economia europea nonostante alcune trimestrali deboli soprattutto in Gran Bretagna. ** Alle 12,35 italiane lo STOXX 600 guadagna lo 0,28%. Il Dax segna +0,4% nonostante le dichiarazioni del cancelliere Angela Merkel che ha detto di preferire un ritorno alle urne ad un governo di minoranza. ** Volkswagen sale anche oggi sull'aggiornamento dell'outlook di medio termine (+2,4%). ** ProSiebenSat.1 guadagna quasi il 2% dopo che JP Morgan ha aumentato il target price a 45 euro tra speculazioni secondo cui l'emittente tedesca potrebbe essere oggetto di un'acquisizione. ** Il gruppo dell'energia Uniper perde lo 0,2% dopo aver rigettato un'offerta da oltre 8 miliardi di euro da parte della finlandese Fortum. ** Sul mercato britannico diversi titoli scendono dopo risultati insoddisfacenti. Tra questi Aggreko affonda dell'11%. ** Penalizzati dai risultati anche Melrose, in calo di oltre il 7%, Mediclinic del 4,6, Intertek perde il 3,7, Compass il 3,1 e Johnson Matthey l'1,7. ** Kingfisher lascia sul terreno l'1,2% a seguito di vendite deboli, soprattutto in Francia. ** EasyJet invece balza di oltre il 5% dopo aver dichiarato di trarre beneficio dai problemi che stanno mettendo in crisi la rivale low cost Ryanair. ** Altice perde il 3,7% dopo che Bank of America Merrill Lynch ha tagliato il rating sul titolo a "neutral". Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia