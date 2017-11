BORSE EUROPA in leggero rialzo, occhi su Germania

INDICE ORE 11,35 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.555,57 0,23 3.290,52 STOXX EUROPE 600 384,98 0,31 361,42 STOXX BANCHE 180,45 0,20 170,27 STOXX OIL&GAS 306,79 0,32 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 287,45 -0,28 269,66 STOXX AUTO 604,99 0,98 542,82 STOXX TLC 280,09 0,76 292,22 STOXX TECH 451,64 -0,15 367,87 ROMA, 20 novembre (Reuters) - L'azionario europeo è in leggero rialzo a metà seduta, con gli occhi sul mercato tedesco dopo il colasso dei colloqui per una coalizione di governo che potrebbe riportare la Germania al voto. ** Alle 11,35 italiane il DAX, negativo questa mattina, recupera terreno e guadagna lo 0,2% aiutato anche da Volkswagen (+3,5%) che ha rivisto al rialzo le stime di Ebit margin. ** Alla stessa ora lo STOXX 600 è in rialzo dello 0,3% sostenuto dai guadagni di Roche e del comparto utilities . ** L'indice paneuropeo perde quasi il 3% nel mese di novembre con gli investitori più cauti dopo un'annata positiva. ** Il riemergere di tensioni politiche con l'impasse in Germania potrebbe penalizzare l'azionario europeo anche se alcuni investitori restano caldi, vista anche la ripresa sul fronte macro. ** "La recente debolezza offre opportunità di investimento attraenti in Europa", si legge su una nota di Credit Suisse. ** Tra i titoli in evidenza oggi, Roche guadagna quasi il 4% e si avvia a chiudere la migliore seduta da marzo a seguito di buone notizie su una sperimentazione in corso. ** RWE segna +4,1% dopo che Reuters ha scritto che secondo alcune fonti l'utility tedesca vuole ridurre la sua quota da 16,8 miliardi in Innogy, in un deal che potrebbe coinvolgere l'italiana Enel. ** Innogy sale del 2%, Enel perde lo 0,5%. ** Altice balza del 7,8% dopo aver detto di non voler raccogliere mezzi freschi tramite l'emissione di nuove azioni e che sta lavorando al taglio del debito. ** Tra i titoli in ribasso Elior scende del 4,5% dopo un aggiornamento poco incoraggiante sui conti e il conseguente ridimensionamento del suo target price. ** Anche NEX Group perde quasi il 4% dopo aver annunciato un calo dei profitti operativi dovuto anche alle condizioni di mercato ancora volatili e con volumi sottili. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia