BORSE EUROPA si avviano verso chiusura settimana negativa su warning, downgrade

INDICE ORE 12,15 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.563,93 -0,02 3.290,52 STOXX EUROPE 600 384,05 -0,23 361,42 STOXX BANCHE 180,14 -0,52 170,27 STOXX OIL&GAS 306,92 0,40 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 288,74 0,41 269,66 STOXX AUTO 601,59 -0,04 542,82 STOXX TLC 278,48 -0,45 292,22 STOXX TECH 453,26 -0,10 367,87 ROMA, 17 novembre (Reuters) - Risultati non molto incoraggianti accompagnati da una serie di warning e downgrade affossano il morale degli investitori oggi, con gli indici che si avviano a chiudere in rosso la seconda settimana di fila. ** Tra i titoli più colpiti, Elior perde il 12% dopo aver tagliato la sua guidance citando l'impatto dell'uragano Irma. ** Fresenius, Greene King, Just Eat, United Utilities e H&M cedono tutte circa due punti percentuali dopo il taglio dei rispettivi rating da parte dei broker. ** Alle 12,15 italiane lo STOXX 600 cede lo 0,23% portando il ribasso settimanale poco oltre l'1%. Il benchmark europeo è in rialzo del 6% da inizio anno. ** Il mercato stamane non ha dato molto peso alle parole del presidente Bce Mario Draghi, nonostante l'ottimismo espresso sulla situazione economica. ** Tra gli altri titoli in movimento, Vivendi sale dell'1,5% dopo un iniziale calo con gli investitori che hanno metabolizzato i nuemri della trimestrale. ** Fuori dallo STOXX, Carillion sprofonda con un -33% dopo aver diramato un allarme sui profitti per la terza volta quest'anno. ** Sky sale invece del 3,2%. ** Reuters ha scritto che Comcast e Verizon hanno entrambe espresso interesse per l'acquisizione di una quota significativa degli asset della Twenty-First Century Fox di Rupert Murdoch inclusa la pay tv europea. Verizon guadagna quasi l'1,5%. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia