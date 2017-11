BORSE EUROPA rimbalzano con ciclici a metà seduta

ROMA, 16 novembre (Reuters) - INDICE ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.574,83 0,82 3.290,52 STOXX EUROPE 600 384,75 0,73 361,42 STOXX BANCHE 181,91 0,76 170,27 STOXX OIL&GAS 308,06 0,34 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 288,45 0,85 269,66 STOXX AUTO 603,10 1,05 542,82 STOXX TLC 279,78 0,45 292,22 STOXX TECH 450,60 0,84 367,87 L'azionario europeo rimbalza oggi con i ciclici colpiti nelle ultime settimane da un sell-off che ha portato gli indici alla più lunga serie di sedute negative di fila da ottobre 2016. ** Alle 11,20 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna +0,7%. Il DAX, dove i ciclici pesano molto, registra +0,8%, mentre il FTSE 100 un più modesto +0,17%. ** Finanziari, auto e tech sono tra i settori più brillanti, mentre il rialzo del prezzo del petrolio sostiene anche il comparto energia. ** Gli investitori continuano a metabolizzare una serie di trimestrali, con la maggior parte dei movimenti sui listini in risposta ai risultati. ** La tlc francese Bouygues balza del 4,2% dopo aver alzato il suo target di profittabilità aiutata da un robusto progresso (+37%) dei profitti operativi nei nove mesi. ** Sodexo perde il 4% con gli analisti scontenti della guidance annnuale leggermente al di sotto delle previsioni. ** La svedese Electrolux cede quasi il 3% nonostante abbia detto di vedere un mercato in crescita per i suoi prodotti nel 2018. Pesa in particolare il rallentamento delle forniture in Usa. ** La biotech Genmab sale invece del 3,6% dopo che Bernstein ha abbassato il rating a "outperform", mentre Wirecard segna +3,2% dopo che Berenberg ha raccomandato acquisti nel settore. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia