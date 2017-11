BORSE EUROPA a minimi da oltre otto settimane zavorrate da materie prime

INDICI ORE 11,40 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3523,62 -0,92 3290,52 STOXX EUROPE 600 380,07 -0,99 361,42 STOXX BANCHE 177,76 -1,41 170,27 STOXX OIL&GAS 306,69 -1,59 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 284 -1 269,66 STOXX AUTO 595,28 -1,21 542,82 STOXX TLC 277,34 0,12 292,22 STOXX TECH 443,08 -1,27 367,87 15 novembre (Reuters) - Le borse europee stamani sono in territorio negativo, con il calo delle materie prime e le prese di profitto che le hanno portate ai minimi da otto settimane, mentre brilla Airbus dopo l'annuncio del più grande ordine della sua storia. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,40 italiane tratta a -0,99% a 380,07 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX perde l'1,28%, il britannico FTSE 100 lo 0,58%, il francese CAC 40 lo 0,65%. Lo STOXX 600 è comunque ancora in rialzo di quasi il 6% fino a questo momento dell'anno. Gli strategist di Deutsche Bank guidati da Sebastian Raedler si aspettano che lo STOXX 600 concluda l'anno a 395 punti, il 3% sopra i livelli attuali, prima di tornare a 375 nei primi mesi del 2018. Alcuni investitori hanno ridotto le loro esposizioni all'azionario europeo posizionandosi per una correzione pur non aspettandosi che il trend positivo cambi. Sul fronte dei risultati, i dati di Thomson Reuters IBES mostrano che il 48% delle società presenti nell'indice dell'eurozona MSCI EMU ha superato le stime degli analisti, mentre il 40% le ha mancate. ** Il calo dei prezzi del greggio sui timori legati all'outlook relativo alla domanda e i prezzi delle materie prime più deboli pesano sul settore minerario e sui titoli dell'energia come Rio Tinto e Royal Dutch Shell , rispettivamente a -2% e -1,3%. ** Tra i settori che perdono di più quello bancario, a -1,41%. ** Fra i titoli peggiori quello del gruppo tedesco della chimica Lanxess , a -3,4%: nessuna sorpresa positiva dal dato aggiornato sui ricavi. ** Decisamente in controtrend Airbus, che sale di quasi il 2,6% dopo aver piazzato uno storico ordine -- uno dei più grandi dell'industria per volume -- per 430 jet A320 del valore di 49,5 miliardi di dollari. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia