BORSE EUROPA sopra minimi 7 settimane grazie a trimestrali positive tech, tlc

INDICE ORE 11,48 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.568,71 -0,16 3.290,52 STOXX EUROPE 600 385,23 -0,23 361,42 STOXX BANCHE 180,75 -0,56 170,27 STOXX OIL&GAS 313,95 -0,86 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 287,11 -0,40 269,66 STOXX AUTO 605,62 0,21 542,82 STOXX TLC 278,27 0,82 292,22 STOXX TECH 450,91 0,75 367,87 LONDRA, 14 novembre (Reuters) - Risultati incoraggianti nel settore tech e tlc aiutano le borse europee a rimanere sopra ai minimi delle ultime sette settimane a metà seduta oggi. ** Alle 11,48 italiane il paneuropeo STOXX 600 è a -0,23%, mentre le blue chip -0,16%. ** Tra i titoli tech in evidenza, il produttore di software Simcorp balza di quasi il 10% dopo risultati oltre le attese. ** Il fornitore di internet United Internet sale dell'1,8% dopo aver acquisito la tlc Drillisch e rafforzato i suoi profitti. Anche la tedesca Scout24 sale di quasi il 5%. ** Il produttore di chip Infineon guadagna il 4,9% nonostante vendite non brillanti. ** Anche le tlc sono sostenute da risultati soddisfacenti. ** Drillisch segna un +2,8% dopo aver riportato un incremento del 9,9% nelle revenues dei primi nove mesi, mentre registra +4% dopo aver alzato le previsioni annue per la crescita degli utili. ** Altice in controtendenza perde il 6% dopo che Morgan Stanley ha ridotto il suo target price sul titolo del 34%.