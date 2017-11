BORSE EUROPA a minimi 12 giorni su trimestrali

INDICE ORE 12,30 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.579,54 -0,40 3.290,52 STOXX EUROPE 600 386,77 -0,49 361,42 STOXX BANCHE 181,59 -0,93 170,27 STOXX OIL&GAS 317,66 -0,48 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 288,35 -0,84 269,66 STOXX AUTO 602,05 -0,69 542,82 STOXX TLC 277,56 -0,33 292,22 STOXX TECH 447,25 -0,59 367,87 MILANO, 13 novembre (Reuters) - Le forti perdite segnate da Edf dopo un profit warning e altri aggiornamenti di risultati non soddisfacenti da parte di compagnie di peso spingono l'azionario europeo sui minimi da quasi due settimane oggi, mentre una sterlina debole sostiene la piazza londinese. ** Il gigante elettrico francese segna un ribasso dell'8% portando giù lo STOXX 600 (-0,49%) sui minimi dal 26 ottobre. ** Un altro titolo particolarmente penalizzato oggi è Sonova che perde il 6,6% dopo risultati sotto le previsioni nel primo semestre. ** A controbilanciare i ribasso di Edf e Sonova c'è la farmaceutica Novartis con un rialzo dell'1% a seguito di buoni risultati per un suo farmaco rispetto a quelli delle rivali Bayer e Regeneron. Bayer cede lo 0,4%. ** Va bene anche Londra, con un +0,12%, sostenuta dai titoli legati all'export come Diageo e Shire che beneficiano della debolezza della sterlina.. ** La peggiore del listino britannico è Coca-Cola HBC, con un tonfo di quasi il 6% dopo un downgrade di JP Morgan. ** Secondo dati Thomson Reuters IBES, circa il 76% delle compagnie del MSCI EMU ha comunicato i risultati sinora. Di queste il 50% ha riportato numeri superiori alle attese. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia