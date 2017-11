BORSE EUROPA verso peggior settimana da agosto, pesano trimestrali

ROMA, 10 novembre (Reuters) - INDICE ORE 11,50 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.604,22 -0,23 3.290,52 STOXX EUROPE 600 389,16 -0,23 361,42 STOXX BANCHE 183,19 0,17 170,27 STOXX OIL&GAS 321,14 -0,35 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 291,06 0,13 269,66 STOXX AUTO 601,92 -1,40 542,82 STOXX TLC 280,55 0,17 292,22 STOXX TECH 450,86 -0,07 367,87 MILANO, 10 novembre (Reuters) - L'azionario europeo si avvia a chiudere la peggior settimana in tre mesi oggi, appesantito dal rallentamento della crescita degli utili in un mercato che resta ad ogni modo poco sotto i massimi da due anni. ** Alle 11,50 italiane lo STOXX 600 segna -0,23%, con gli industriali tra i titoli più penalizzati dopo il netto calo di ieri. ** L'indice paneuropeo perde nella settimana circa l'1,7%, peggior risultato da metà agosto, ma resta in attivo del 7,6% da inizio anno. ** Alla stessa ora le blue chip registrano -0,23%, avviandosi a chiudere gli ultimi sette giorni con un ribasso di quasi mezzo punto percentuale dopo 10 settimane consecutive di progresso. ** Secondo le stime di Deutsche Bank, la crescita degli utili per azione dello STOXX 600 ha rallentato al 7,6% dopo un risultato a due cifre nei due trimestri precedenti. ** Tra i titoli peggiori oggi, Elekta perde quasi il 10% dopo aver annunciato il ritardo dell'uscita di un suo prodotto chiave. ** Spie è invece tra i migliori con una salita vicina al 5% dopo un update sugli utili ben accolto dal mercato. ** Vanno bene anche i finanziari, con Allianz in rialzo di quasi il 2% dopo una trimestrale in linea con le attese. ** La tedesca Siemens cede l'1,5% dopo il taglio del target price da parte di Kepler a seguito di risultati poco soddisfacenti. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia