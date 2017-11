BORSE EUROPA in lieve calo a metà seduta su trimestrali

ROMA, 9 novembre (Reuters) - INDICE ORE 12 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.650,07 -0,14 3.290,52 STOXX EUROPE 600 393,39 -0,27 361,42 STOXX BANCHE 184,23 0,43 170,27 STOXX OIL&GAS 325,17 -0,74 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 291,52 0,01 269,66 STOXX AUTO 619,93 0,39 542,82 STOXX TLC 280,07 -0,07 292,22 STOXX TECH 458,13 -0,74 367,87 L'azionario europeo è debole a metà seduta con gli investitori delusi da una serie di trimestrali che hanno innescato movimenti negativi sui mercati. ** Alle 12 italiane lo STOXX 600 cede lo 0,27% nonostante il buon andamento ieri di Wall Street e piazze asiatiche. ** Vestas è il peggior titolo del paniere europeo oggi con un ribasso di oltre il 17% dopo aver abbassato le sue previsioni di margini di profitto per il 2017. ** Burberry è un altro titolo molto penalizzato, con una discesa superiore al 10% dopo i risultati del primo semestre, mentre Hikma Pharmaceuticals lascia sul terreno quasi il 6% dopo aver ridotto la sua guidance per la terza volta. ** AstraZeneca sale dell'1,6% su un rallentamento della riduzione delle vendite nel terzo trimestre. ** La tedesca ProSieben è in calo del 7% su dati deludenti, mentre Siemens cede l'1,7% dopo numeri peggiori del previsto sui suoi profitti nel quarto trimestre fiscale. ** ArcelorMittal è negativa dopo l'annuncio dell'indagine dell'Antitrust Ue sulla proposta di acquisto di Ilva. ** Commerzbank guadagna oltre il 3% dopo un aggiornamento sui suoi conti, in un settore bancario positivo. ** L'assicurazione olandese Aegon segna +5,2% grazie a utili oltre le attese. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia