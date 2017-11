BORSE EUROPA positive a metà seduta con tech e auto

ROMA, 3 novembre (Reuters) - INDICE ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.688,10 -0,02 3.290,52 STOXX EUROPE 600 395,72 0,2 361,42 STOXX BANCHE 184,29 -0,81 170,27 STOXX OIL&GAS 323,62 -0,19 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 293,53 -0,24 269,66 STOXX AUTO 634,10 0,77 542,82 STOXX TLC 285,50 -0,40 292,22 STOXX TECH 463,46 0,66 367,87 LONDRA, 3 novembre (REuters) - L'azionario europeo è in moderato rialzo a metà seduta con tech e auto, ma la sua salita è limitata dalle perdite di Societe Generale e Altice. ** Alle 11,45 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna +0,2% avviandosi a concludere positivamente la seconda settimana di fila, mentre il Dax, su massimi record, registra +0,31%. ** Anche Londra è in rialzo (+0,27%) dopo la decisione ieri di Bank of England di aumentare i tassi per la prima volta in oltre 10 anni. ** Gli occhi del mercato, anche oggi con molte trimestrali in calendario, sono soprattuto sui bancari. Societe Generale cede il 3% dopo risultati non soddisfacenti. ** La tlc Altice lascia sul terreno il 10% dopo aver rivelato target cauti per quest'anno a seguito di risultati modesti nel terzo trimestre. ** Air France-KLM cede il 7,5%, dopo essere stata brevemente sospesa, in seguito ad un aggiornamento sui suoi conti poco incoraggiante. ** Vestas Wind e Siemens Gamesa sono in deciso calo. La riforma fiscale Usa include tagli alle agevolazioni per le fonti di energia rinnovabile. ** Sul fronte positivo, Schibsted balza del 18,5% dopo risultati oltre le aspettative. ** La francese Renault sale del 5%, migliore tra i titoli auto oggi, dopo che il governo francese ha iniziato la vendita di una quota del 4,73%. ** Riflettori puntati anche sui titoli tech dopo che il gigante Usa Apple ha riportato utili migliori del previsto aiutando suoi fornitori come Dialog Semiconductor (+3,4%) e AMS (+2,2%). Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia (Reporting by Kit Rees, editing by Danilo Masoni and Emelia Sithole-Matarise)