BORSE EUROPA vicine a massimi due anni, Credit Suisse guida rialzi banche

INDICE ORE 11,55 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.690,77 -0,18 3.290,52 STOXX EUROPE 600 396,28 -0,12 361,42 STOXX BANCHE 186,33 0,23 170,27 STOXX OIL&GAS 322,76 -0,24 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 294,82 -0,19 269,66 STOXX AUTO 628,93 0,04 542,82 STOXX TLC 288,77 0,24 292,22 STOXX TECH 462,46 -0,55 367,87 2 novembre (Reuters) - Risultati oltre le attese per una serie di grosse banche come Credit Suisse, ING e Danske Bank sostengono il listino europeo oggi, appena sotto i massimi da due anni. ** Gli investitori sono comunque cauti, nell'attesa in tarda mattinata, dell'esito del board di Bank of England. Il mercato ha già scontato un rialzo dei tassi di interesse ma vuole capire quali saranno le politiche future dell'istituto. ** Alle 11,55 italiane lo STOXX 600 balla intorno al massimo degli ultimi due anni toccato già ieri. Anche Londra, Francoforte e Parigi, sono piatte o in marginale calo. ** I bancari sono sotto i riflettori oggi, con il comparto che registra un rialzo dello 0,23% dopo tre giorni di rosso. ** La svizzera Credit Suisse sale di quasi il 4% dopo revenues più incoraggianti del previsto. ** La danese Danske Bank segna un +3,4% dopo un utile netto sopre le attese e un aumento del capital ratio. ** Anche la banca olandese ING Groep presenta un trimestre oltre le aspettative ma, dopo un iniziale salita verso i massimi da nove anni, è piatta. ** Il marchio del lusso tedesco Hugo Boss balza del 6,4% dopo aver riportato un'accelerazione delle vendite. ** La peggiore della giornata è la società tech Playtech con un crollo di oltre il 20% dopo un profit warning. . ** Il minerario Randgold Resources perde il 5% dopo aver riportato un calo del 41% nei profitti del terzo trimestre nella sua seduta peggiore da 10 mesi. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia