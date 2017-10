BORSE EUROPA poco mosse a metà seduta, rimbalza Madrid

LONDRA, 30 ottobre (Reuters) - INDICE ORE 12,20 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.656,66 0,12 3.290,52 STOXX EUROPE 600 393,22 -0,05 361,42 STOXX BANCHE 186,62 -0,02 170,27 STOXX OIL&GAS 316,39 0,63 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 292,61 -0,11 269,66 STOXX AUTO 616,49 0,67 542,82 STOXX TLC 285,00 0,17 292,22 STOXX TECH 455,09 -0,05 367,87 La borsa di Madrid rimbalza oggi dopo le perdite segnate venerdì a seguito della dichiarazione di indipendenza della Catalogna, in un mercato europeo altresì piatto. ** Alle 12,20 italiane il listino spagnolo registra +1,35% guidato dai progressi di Caixabank e Banco de Sabadell (+4% ognuno), mentre il paneuropeo Stoxx 600 segna -0,05%. Anche l'iberica Bankia sale di oltre l'1%. ** I titoli tech sono sotto i riflettori dopo la buona performance ieri in Usa e Asia e grazie ai pre-ordini del nuovo smartphone di Apple, l'Iphone X. ** I fornitori europei di Apple come STMicro, Dialog Semi e AMS realizzano rialzi tra il 3 e il 5%. ** Una serie di titoli beneficia di upgrade da parte di broker. E tra questi, Rexel (+2,9%) Gemalto (+0,7%) e Kingfisher (+2,7%). ** Le britanniche Bellway e Berkeley perdono invece rispettivamente il 2,7 e il 3,5% dopo un downgrade da parte di Barclays. ** Sempre a Londra, HSBC perde quasi l'1% nonostante buoni profitti trimestrali, con Investec che mantiene 'sell' sul titolo. ** Tra gli altri titoli in evidenza, Glencore passa in positivo dopo una partenza in ribasso a seguito della decisione di non effettuare una seconda quotazione ad Hong Kong visto lo scarso interesse degli investitori. ** Alle 12,40 italiane Londra segna -0,3% all'inizio di una settimana in cui Bank of England potrebbe alzare i tassi per la prima volta dal 2007. ** Sul fronte fusioni e acquisizioni, la svizzera Novartis perde lo 0,7% dopo aver avanzato un'offerta da 3,9 miliardi di dollari in contanti per la francese Advanced Accelerator Applications (AAA) . ** L'olandese Akzo Nobel, sotto pressione dopo aver respinto un'offerta di takeover e lanciato due profit warnings, conferma di essere in trattative con la rivale statunitense Axalta Coating Systems e cede lo 0,5%. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia