BORSE EUROPA a max 5 mesi su trimestrali positive, Bce morbida

ROMA, 27 ottobre (Reuters) - INDICE ORE 11,50 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.668,06 0,85 3.290,52 STOXX EUROPE 600 393,35 0,53 361,42 STOXX BANCHE 186,93 -0,22 170,27 STOXX OIL&GAS 313,63 1,09 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 292,87 -0,13 269,66 STOXX AUTO 612,41 1,37 542,82 STOXX TLC 284,77 0,17 292,22 STOXX TECH 455,08 1,11 367,87 MILANO 27 ottobre (Reuters) - L'azionario europeo è sui massimi degli ultimi cinque mesi a metà seduta oggi, sostenuto da trimestrali soddisfacenti e dalle prospettive secondo cui la Banca centrale europea manterrà una politica monetaria accomodante più a lungo di quanto si pensasse. ** Alle 11,50 italiane lo STOXX 600 segna +0,53% avviandosi a chiudere la settimana con il segno più dopo che in quella scorsa il bilancio era stato negativo. ** L'indice delle blue chip STOXX 50, che sale dello 0,85%, chiude invece in positivo la nona settimana consecutiva sui massimi da agosto 2015. ** Francoforte, dove pesano i titoli legati all'export, segna +0,85% su massimi record. A sostenere l'indice anche il progresso di Volkswagen (+1,4%) dopo risultati forti. ** Tra gli altri titoli sotto i riflettori oggi, Linde guadagna il 3% dopo aver annunciato un aumento dei profitti core nel terzo trimestre aiutata dal taglio dei costi in vista del merger da 80 miliardi di dollari con la statunitense Praxair. ** UBS registra un +2% dopo un balzo del 14% nei profitti netti del terzo trimestre, pur mantenendosi cauta sull'outlook per il resto del 2017 a causa dell'incertezza politica e monetaria. ** Royal Bank of Scotland sale del 2,7% dopo risultati migliori delle previsioni. ** Il comparto tech è forte, a seguito di trimestrali positive da parte di giganti come Alphabet, Microsoft e Amazon.com. Gemalto, dopo quattro profit warning nell'ultimo anno, corre con un +10% dopo risultati rassicuranti. ** La peggiore dello STOXX è Eutelsat dopo che il gruppo satellitare ha accusato una contrazione dei ricavi. ** LafargeHolcim perde il 2,3% dopo aver ridotto i suoi obiettivi di crescita citando il rallentamento previsto nel resto del 2017. ** Clariant lascia sul terreno il 6,5% dopo aver abbandonato il suo progetto di fusione da 20 miliardi di dollari con l'americana Huntsmann. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia