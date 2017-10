BORSE EUROPA stabili su minimi quattro settimane, pesano Nokia, Barclays

ROMA, 26 ottobre (Reuters) - INDICE ORE 11,40 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.588,19 -0,09 3.290,52 STOXX EUROPE 600 387,29 0,04 361,42 STOXX BANCHE 185,60 -0,41 170,27 STOXX OIL&GAS 307,73 0,17 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 290,02 0,84 269,66 STOXX AUTO 599,45 0,42 542,82 STOXX TLC 282,67 -0,20 292,22 STOXX TECH 445,48 -1,16 367,87 MILANO, 26 ottobre (Reuters) - L'azionario europeo è stabile sui minimi delle ultime quattro settimane a metà seduta, con gli investitori che soppesano una serie di risultati societari e attendono le prossime mosse della Bce il cui board si riunisce oggi . ** Alle 11,40 italiane il paneuropeo STOXX 600 è sostanzialmente piatto, così come le blue chip. ** Nokia crolla di oltre il 13% dopo un trimestre sotto le apsettative. ** Anche le banche sono sotto pressione in calo dello 0,41% con Barclays che dopo risultati sotto le previsioni cede il 7% nella sua peggior giornata dal voto su Brexit nel giugno 2016. ** Deutsche Bank lascia sul terreno il 2,2% dopo un calo del 10% nei ricavi del terzo trimestre. ** Positive invece dopo risultati soddisfacenti MTU Aero Engines , Neste e STMicro. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia