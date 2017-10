BORSE EUROPA in lieve rialzo, occhi su risultati, Kering balza su aumento vendite

INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3618,23 0,21 3290,52 STOXX EUROPE 600 389,7 0,1 361,42 STOXX BANCHE 188,21 0,57 170,27 STOXX OIL&GAS 309,62 -0,11 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 289,05 0,15 269,66 STOXX AUTO 596,98 -0,87 542,82 STOXX TLC 285,53 0,32 292,22 STOXX TECH 450 0,09 367,87 25 ottobre (Reuters) - Le borse europee stamani sono in lieve rialzo, sostenute principalmente dai risultati, con il gruppo del lusso Kering che brilla dopo l'aumento delle vendite di Gucci, mentre gli investitori aspettano l'incontro della Bce di domani. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,45 italiane tratta a +0,1% a 389,7 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX guadagna lo 0,04%, il britannico FTSE 100 perde lo 0,28%, il francese CAC 40 sale dello 0,25%. Nel complesso i risultati sono stati un po' deludenti finora: secondo i dati di Thomson Reuters, un numero inferiore di società ha superato le stime degli analisti rispetto al trimestre medio. "Più società stanno battendo (le aspettative) negli Usa e in Giappone rispetto all'Europa", scrive in una nota l'equity strategist di JP Morgan Emmanuel Cau. ** Un altro risultato trimestrale sopra le attese per Gucci, con una crescita delle vendite su basi omogenee del 49%, fa salire il titolo di Kering del 7,35%, e spinge anche il rivale LVMH, a +1,2%. "Un buon trimestre per il settore ma ancora molto polarizzato, con Gucci che guida lo slancio con una crescita cinque volte quella del comparto", dicono in una nota gli analisti di JP Morgan. ** La società del settore biotech Novozymes balza ai massimi da due anni, a +5,7%: ha alzato l'outlook per l'intero anno e riportato vendite e utili sopra le attese. ** Le banche dell'eurozona salgono di oltre l'1%; gli investitori si aspettano dalla riunione della Bce un'ulteriore spinta per i titoli finanziari, che beneficiano di rialzi dei tassi di interesse. ** Il produttore di penne a sfera e rasoi BIC perde il 9,3%, dopo aver toccato i minimi da quattro anni: ha riportato vendite nei primi nove mesi sotto le attese. ** Wartsila e Alfa Laval perdono rispettivamente il 3,8% e l'1,9%: non hanno centrato le previsioni di utile. ** Debole il settore delle materie prime, a -0,9%. Perde terreno il colosso del rame Antofagasta (a -4%) dopo i risultati. (Redazione Roma, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 06 85224380, Reuters messaging: antonella.cinelli.thomsonreuters.com@reuters.net; Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”.; Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia)