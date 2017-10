BORSE EUROPA recuperano terreno ma pesano banche, Spagna di nuovo in negativo

INDICI ORE 11,50 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3622,79 0,49 3290,52 STOXX EUROPE 600 391,4 0,33 361,42 STOXX BANCHE 186,61 -0,26 170,27 STOXX OIL&GAS 308,39 0,3 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 290,08 0,18 269,66 STOXX AUTO 598,13 0,7 542,82 STOXX TLC 286,87 0,52 292,22 STOXX TECH 449,24 0,7 367,87 23 ottobre (Reuters) - Le borse europee stamani stanno recuperando terreno, ma pesano i bancari e la Spagna torna in territorio negativo. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,50 italiane tratta a +0,33% a 391,4 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX guadagna lo 0,53%, il britannico FTSE 100 lo 0,12% e il francese CAC 40 lo 0,6%, mentre lo spagnolo IBEX perde lo 0,4%. "Al momento non c'è contagio della Spagna al più ampio mercato europeo. E' vista come una questione nazionale e localizzata", commenta Pierre Bose, numero uno dell'equity strategy europeo per Credit Suisse. Madrid ha chiesto la rimozione del leader catalano Carles Puidgemont, mentre la crisi politica entra in una settimana decisiva. ** Il settore bancario tratta a -0,26%. Deutsche Bank e Standard Chartered perdono rispettivamente lo 0,5% e lo 0,9%. Il mood in Europa è in netto contrasto con quello del Giappone, dove l'azionario è balzato sulla debolezza dello yen all'indomani della vittoria elettorale della coalizione del premier Shinzo Abe, che rappresenta il via libera a ulteriori politiche di stimolo. ** Il settore assicurativo è quello che performa meglio dello STOXX 600, con un rialzo del 3,4% dopo le trimestrali. ** La catena britannica di concessionarie auto Pendragon perde quasi il 16,4% dopo un profit warning. Il numero di profit warning delle società britanniche è balzato a 75 nel periodo luglio-settembre, il maggior rialzo trimestrale da quasi sei anni, con le pressioni economiche che pesano su retailer e aziende specializzate in servizi di supporto, ha detto ieri il gruppo di servizi aziendali EY. ** La britannica Spire Healthcare è balzata del 12,3% dopo avere respinto l'offerta di acquisizione dell'operatore di ospedali privati Mediclinic International (+0,9%). ** GKN sale del 3,2% sulla notizia che il gruppo ingegneristico starebbe valutando di dividersi in due distinte società. ** La utility francese Engie guadagna l'1,2%: secondo una newsletter finanziaria sarebbe in trattative per la possibile vendita della divisione gas naturale liquefatto (Gnl) alla francese Total, che a sua volta sale dello 0,8%. ** Il gruppo tedesco di beni di consumo Henkel tratta a +0,09%, dopo l'annuncio che starebbe considerando di espandersi negli Stati Uniti attraverso acquisizioni. ** La società danese di tecnologia sanitaria Philips guadagna l'1,75%, dopo che l'utile core nel terzo trimestre è balzato del 12% a 532 milioni di euro. (Redazione Roma, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 06 85224380, Reuters messaging: antonella.cinelli.thomsonreuters.com@reuters.net; Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”.; Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia)