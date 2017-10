BORSE EUROPA in lieve salita con Ericsson e Volvo, Spagna giù

LONDRA, 20 ottobre (Reuters) - INDICE ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.605,17 0,09 3.290,52 STOXX EUROPE 600 389,65 0,14 361,42 STOXX BANCHE 186,22 0,71 170,27 STOXX OIL&GAS 306,51 0,05 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 288,31 0,53 269,66 STOXX AUTO 597,85 0,29 542,82 STOXX TLC 284,82 0,12 292,22 STOXX TECH 443,96 0,14 367,87 Il comparto dei titoli ciclici aiuta l'azionario europeo a metà seduta, grazie a trimestrali positive da parte di Volvo ed Ericsson, mentre le tensioni politiche continuano a deprimere la piazza spagnola. Alle 11,30 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna +0,14%, rimbalzando dal livello minimo di chiusura di ottobre. Madrid alla stessa ora è in territorio negativo con un -0,1%. ** Volvo è la migliore del listino europeo in rialzo di quasi il 7% su massimi record dopo risulttai oltre le attese. ** Ericsson sale del 3,4% dopo un update sui conti. ** Più in generale vanno bene finanziari e minerari, con le banche in rialzo delo 0,7% e le basic resource a +0,6%. Entrambi i settori beneficiano della notizia secondo cui il Senato Usa ha varato una legge di budget che apre la strada a tagli alle tasse. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia