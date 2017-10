BORSE EUROPA deboli su Catalogna, trimestrali deludenti

INDICE ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.595,57 -0,67 3.290,52 STOXX EUROPE 600 389 -0,65 361,42 STOXX BANCHE 184,97 -0,76 170,27 STOXX OIL&GAS 305,12 -0,64 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 285,94 -0,24 269,66 STOXX AUTO 600,12 -0,88 542,82 STOXX TLC 285,31 -0,26 292,22 STOXX TECH 439,30 -0,67 367,87 LONDRA, 19 Ottobre (Reuters) - L'azionario europeo è in calo a metà seduta sull'acuirsi delle tensioni in Spagna sul caso Catalogna. ** Alle 12 italiane lo STOXX 600, già debole su alcune trimestrali poco soddisfacenti, amplia il ribasso e cede lo 0,65% mentre Madrid si appresta a imporre la sospensione dell'autonomia catalana in mancanza di un impegno chiaro da parte del presidente Carles Puigdemont circa la rinuncia alla dichiarazione di indipendenza. ** Alla stessa ora la borsa spagnola segna -0,92%. ** Londra, Parigi e Francoforte registrano rispettivamente -0,27%, -0,42% e -0,52%. ** I bancari cedono lo 0,76%, con i titoli iberici particolarmente penalizzati, mentre sale il rendimento dei bond spagnoli. ** Tra gli altri titoli in evidenza oggi, la francese Publicis perde più del 6% dopo vendite sotto le attese nel terzo trimestre, mentre la tedesca Kion crolla di quasi il 10% dopo il taglio della guidance 2017. ** Unilever lascia sul terreno il 4,5% dopo risultati inferiori alle previsioni mentre Carrefour e Pernod Ricard salgono rispettivamente del 2,8 e del 2,1% dopo gli update sui loro conti. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia