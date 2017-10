BORSE EUROPA poco mosse, pesa incertezza Catalogna

INDICE ORE 11,00 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.605,23 0,02 3.290,52 STOXX EUROPE 600 391,88 0,12 361,42 STOXX BANCHE 184,89 -0,07 170,27 STOXX OIL&GAS 309,95 0,27 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 287,39 0,08 269,66 STOXX AUTO 601,34 0,14 542,82 STOXX TLC 288,09 0,01 292,22 STOXX TECH 443,54 -0,13 367,87 La debolezza dei titoli spagnoli continua a pesare sull'azionario europeo, che a metà seduta si presenta opaco, con gli indici intorno alla parità fiaccati dall'incertezza dell'esito della crisi catalana. ** A contribuire al tono negativo del mercato, il profit warning lanciato da Siemens Gamesa. ** Alle 11 italiane l'indice spagnolo Ibex segna -0,55% mentre il paneuropeo STOXX 600 benchmark registra +0,12% rimanendo vicino ai massimi da quattro mesi visti la scorsa settimama. ** Le preoccupazioni sulla Catalogna hanno spinto l'euro ai minimi di giornata contro il dollaro. Di questo si è giovato soprattutto il Dax dove pesano particolarmente i titoli votati all'export. Sempre a Francoforte da sottolineare la performance di Bayer che sale per la seconda seduta consecutiva dopo aver annunciato uan vendita di asset da 7 miliardi di dollari che apre la strada all'acquisizione di Monsanto. ** A Madrid, i bancari Caixa, Sabadell e BBVA sono tra i più colpiti dalle vendite, con un calo superiore all'1% mentre Siemens Gamesa lascia sul terreno oltre l'8% dopo un allarme sugli utili lanciato venerdì. ** Va peggio ConvaTec, che cede più del 15% dopo aver ridotto le previsioni sugli utili annui. ** Un allarme sulle vendite spinge al ribasso anche Husqvarna che perde oltre il 4%. ** L'aumento dei prezzi di petrolio e materie prime aiuta i minerari con Glencore, Rio Tinto e BHP che salgono di più del 2%. ** Bene anche la tedesca Hochtief (+3,4%) sulla prospettiva di una potenziale acquisizione della spagnola Abertis nella battaglia con l'italiana Atlantia. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia