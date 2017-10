BORSE EUROPA piatte, brillano Just Eat e Lufthansa

LONDRA, 12 ottobre (Reuters) - INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3603,74 -0,1 3290,52 STOXX EUROPE 600 390,49 0,09 361,42 STOXX BANCHE 186,6 -0,21 170,27 STOXX OIL&GAS 307,83 -0,08 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 286,33 0,16 269,66 STOXX AUTO 601,96 -0,1 542,82 STOXX TLC 288,23 0,19 292,22 STOXX TECH 439,67 -0,05 367,87 Le borse europee sono sostanzialmente piatte a metà della mattinata, nonostante i nuovi massimi raggiunti in Asia e a Wall Street, soprattutto per il peso del comparto finanziario. Brilla Just Eat, dopo aver ricevuto il via libera alla fusione con Hungryhouse. Alle 11.45 ora italiana, l'indice europeo STOXX 600 segna 390,49 punti, a +0,09%. L'indice francese CAC 40 segna -0,14%, il DAX di Francoforte +0,03%, mentre il londinese FTSE 100 è a +0,12% e lo spagnolo IBEX segna +0,08%. L'impatto della crisi politica in Spagna si è attutito, e alcuni investitori la considerano un'opportunità per comprare titoli meno cari. "Pensiamo che la decisione del governo catalano di non dichiarare immediatamente l'indipendenza e di cercare il negoziato riduca il rischio di coda di una secessione spagnola", scrivono gli analisti di Deutsche Bank in una nota. "Per questo pensiamo che l'azionario spagnolo probabilmente avrà prestazioni migliori rispetto a quello europeo nei prossimi mesi". Altri analisti avvertono che le cose potrebbero peggiorare ancora, prima di migliorare. Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha dato ieri al governo catalano otto giorni per rinunciare all'indipendenza, dopo di che sospenderà l'autonomia della Catalogna. ** Intanto, Just Eat è il migliore titolo dell'indice europeo, e guadagna oltre il 5,5% dopo che l'antitrust britannico ha dato il via libero provvisorio all'acqusizione di Hungryhouse. ** In Germania, Lufthansa cresce del 3% circa dopo l'annuncio del possibile accordo oggi per l'acquisto di parte di Air Berlin, prossima al fallimento. ** EasyJet, anch'essa impegnata nell'acquisto di asset di Air Berlin, è in rialzo del 3%. ** Volkswagen beneficia di un innalzamento del rating da parte di Bernstein e sale dello 0,8%. ** Le banche pesano invece sugli indici, in particolare la britannica HSBC, la francese BNP Paribas, e l'olandese ING. (Julien Ponthus) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia