BORSE EUROPA poco mosse, balza Spagna in assenza dichiarazione indipendenza Catalogna

INDICI ORE 11,35 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3600,05 0,04 3290,52 STOXX EUROPE 600 390,04 -0,03 361,42 STOXX BANCHE 186,68 -0,24 170,27 STOXX OIL&GAS 307,53 -0,04 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 285,46 -0,15 269,66 STOXX AUTO 603,12 0,32 542,82 STOXX TLC 287,1 0,21 292,22 STOXX TECH 440,26 0,08 367,87 11 ottobre (Reuters) - Le borse europee stamani sono poco mosse, mentre l'azionario spagnolo ha fatto registrare un balzo in assenza di una dichiarazione formale di indipendenza da parte della Catalogna. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,35 italiane tratta a -0,03% a 390,04 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX perde lo 0,01%, il britannico FTSE 100 lo 0,08%, il francese CAC 40 lo 0,2%. L'indice benchmark spagnolo IBEX guadagna l'1,35%. Il fatto che il leader catalano Carles Puigdemont ieri si sia fermato un passo indietro prima di dichiarare formalmente l'indipendenza dalla Spagna ha allentato i timori di una crisi costituzionale, spingendo i bancari. "C'è la percezione nel mercato che, anche se è un momento politicamente difficile per la Spagna, in qualche modo se ne uscirà", ha commentato Laith Khalaf, senior analyst di Hargreaves Lansdown. L'indice IBEX continua ad essere in rialzo di oltre il 10% quest'anno, contro il rialzo dell'8% dello STOXX 600. ** I titoli delle banche spagnole Sabadell e Caixabank, che hanno spostato le sedi legali dalla Catalogna ad altre regioni della Spagna, salgono rispettivamente dell'1,32% e dell'1,7%, mentre BBVA e Santander sono a +1,6% e +1,1%. ** In calo i minerari e l'oil&gas (rispettivamente -0,6% e -0,04%), mentre gli investitori attendono i dati Usa sulle scorte di carburante. ** Focus su qualche risultato societario. Mondi perde il 6,5%: il produttore di carta e packaging ha tagliato la guidance per l'intero anno. ** GEA Group guadagna il 6,6%: l'hedge fund Elliott ha rivelato di avere una quota del gruppo tedesco specializzato nelle apparecchiature per produzione e confezionamento alimenti.