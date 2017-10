BORSE EUROPA - Positive con Dax e Ibex su affievolirsi timori Catalogna

INDICE ORE 11,40 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.606,47 0,09 3.290,52 STOXX EUROPE 600 390,12 0,17 361,42 STOXX BANCHE 188,21 0,02 170,27 STOXX OIL&GAS 306,00 0,01 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 285,65 -0,03 269,66 STOXX AUTO 604,50 0,19 542,82 STOXX TLC 286,72 0,28 292,22 STOXX TECH 441,78 0,61 367,87 LONDRA, 9 Ottobre (Reuters) - L'azionario europeo è positivo a metà seduta, con il Dax tedesco su livelli record e lo spagnolo Ibex al massimo di una settimana a seguito dell'allentamento dei timori sulla situazione in Catalogna, all'indomani di una manifestazione a Barcellona contro l'indipendenza. ** Dopo quattre settimane consecutive di progressi, il paneuropeo STOXX 600 mantiene il segno più in apertura di settimana e alle 11,40 italiane segna +0,17%, mentre il Dax +0,1%. ** La borsa di Madrid alla stessa ora rimbalza e registra +0,7% con Caixabank in rialzo del 2% dopo la decisione di spostare la sua sede legale a Valencia. ** Banco de Sabadell, che ha già annunciato la stessa intenzione, mette a segno un guadagno superiore al 2%. ** Tra le altre aziende iberiche che stanno pensando di spostarsi dalla Catalogna, Gas Natural, Abertis e Inmobiliara Colonial . ** Un piccolo rafforzamento della sterlina pesa sul FTSE che segna -0,2% alle 11,40 italiane. ** Sul fronte corporate, Airbus è la maglia nera oggi in Francia, con un ribasso del 2,4% dopo che l'AD ha messo in guardia sui "tempi turbolenti e di confusione" mentre sta andando avanti l'indagine per frode e corruzione condotta dalle autorità francesi e britanniche che potrebbe comportare sanzioni per l'azienda. ** Credit Agricole perde oltre l'1% dopo che l'AD ha detto che la banca è interessata al 15% detenuto dallo Stato tedesco in Commerzbank (+0,2%), qualora fosse messo in vendita. ** Tra gli altri titoli tedeschi, K+S perde il 3,5% dopo un aggriornamento della sua strategia. ** Air France KLM lascia sul terreno l'1,4% dopo aver rilasciato i dati sul traffico di settembre. ** EasyJet perde circa l'1% dopo che il giornale tedesco B.Z. scrive che i colloqui tra la compagnia low cost britannica e Air Berlin sulla vendita di 30 aerei sono a rischio di fallimento. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia