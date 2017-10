BORSE EUROPA poco mosse, tornano in calo banche catalane

ROMA, 6 ottobre (Reuters) - INDICE ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.605,34 -0,23 3.290,52 STOXX EUROPE 600 390,26 -0,2 361,42 STOXX BANCHE 187,82 -0,55 170,27 STOXX OIL&GAS 308,58 -0,16 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 285,42 0,16 269,66 STOXX AUTO 605,99 0,42 542,82 STOXX TLC 286,12 -0,28 292,22 STOXX TECH 439,53 -0,15 367,87 LONDRA, 6 Ottobre (Reuters) - I principali benchmark europei sono poco mossi a metà seduta avviandosi a chiudere una settimana tumultuosa, con le banche spagnole ancora sotto pressioni sul riacuirsi delle tensioni in Spagna riguardo alla Catalogna. ** Alle 12 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna -0,2%, ma si avvia comunque a terminare la sua quarta settimana consecutiva in rialzo. ** Il Dax tedesco registra +0,11% sui massimi, sostenuto da dati positivi sugli ordini industriali oltre che dalla debolezza dell'euro. ** Lo spagnolo IBEX perde lo 0,84% ai minimi da sei settimane dopo la pioggia di acquisti di ieri sul momentaneo affievolirsi dei timori sull'indipendenza catalana. ** Caixabank e Banco Sabadell estendono il ribasso visto in avvio e perdono circa il 2,8% dopo il rally di ieri sulla notizia secondo cui avrebbero spostato da Barcellona i rispettivi quartier generali. Entrambi i titoli bancari mantengono comunque un aumento di oltre il 20% da inizio anno. ** Tra gli altri titoli in evidenza, la biotech danese Genmab perde quasi il 3% dopo il taglio dei suo rating da parte di JP Morgan. Anche la finlandese Wartsila cede il 3 dopo che HSBC ha ridotto la raccomandazione a "hold". Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia