BORSE EUROPA in calo, Dax scende dai massimi, Ibex rimbalza

ROMA, 5 ottobre (Reuters) - INDICE ORE 11,40 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.592,70 -0,06 3.290,52 STOXX EUROPE 600 389,34 -0,27 361,42 STOXX BANCHE 186,53 -0,40 170,27 STOXX OIL&GAS 307,30 0,30 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 283,45 -0,28 269,66 STOXX AUTO 605,11 0,28 542,82 STOXX TLC 285,53 0,39 292,22 STOXX TECH 439,08 -0,28 367,87 5 ottobre (Reuters) - L'azionario europeo è debole a metà seduta con il benchmark tedesco sotto i massimi record e quello spagnolo che rimbalza dopo le pesanti perdite seguite all'escalation della tensione in Catalogna. ** Alle 11,40 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna -0,27% come il Dax, mentre l'Ibex sale dello 0,5%, miglior listino nazionale in Europa oggi. ** Gli investitori mantengono comunque prudenza sull'azionario iberico nel timore che l'incertezza politica finisca per penalizzare l'economia dopo che i separatisti catalani hanno fatto sapere che lunedì intendono proclamare l'indipendenza a seguito di un referendum considerato illegale da Madrid. ** Secondo un sondaggio Reuters, la borsa di Madrid dovrebbe chiudere il 2017 con un attivo del 14%, una riduzione significativa rispetto al +20% stimato nel precedente poll. ** Nello stesso sondaggio, la mediana delle previsioni stima per il Dax un bilancio positivo del 13% nel 2017 e del 5% nel 2018; il Cac francese è visto in progresso dell'11% quest'anno e del 7% l'anno dopo, mentre dalla borsa di Milano, considerata il front-runner 2017, ci si attende la performance più brillante. ** Tra i titoli in evidenza oggi, Assa Abloy cede quasi il 5% dopo la notizia secondo cui l'AD Johan Molin sta pensando di lasciare il prossimo anno dopo oltre un decennio alla guida della compagnia svedese. ** Osram Licht perde il 3,7% dopo che Siemens ha venduto il suo 17% nel gruppo per 1,2 miliardi di euro. ** Quanto ai comparti, le banche sono deboli per il secondo giorno consecutivo, trascinate da Barclays che risente di un downgrade da parte di Exane. ** Le utilities sono invece positive con la francese EDF (+4,2%) sostenuta da un upgrade sulla sua raccomandazione a buy da hold da parte di Jefferies. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia