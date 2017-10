BORSE EUROPA galleggiano su massimi, rallenta sell-off Spagna

INDICE ORE 11,15 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.602,72 3.290,52 3.290,52 STOXX EUROPE 600 390,1 -0,01 361,42 STOXX BANCHE 189,44 0,31 170,27 STOXX OIL&GAS 306,45 0,26 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 285,15 -0,13 269,66 STOXX AUTO 595,83 0,05 542,82 STOXX TLC 287,41 0,08 292,22 STOXX TECH 440,88 -0,09 367,87 MILANO, 3 ottobre (Reuters) - L'azionario europeo staziona sui massimi da tre mesi a metà seduta oggi, con il finanziari positivi e il sell-off sui titoli spagnoli che comincia a ridimensionarsi. ** Alle 11,15 italiane il paneuropeo STOXX 600 è sostanzialmente piatto, mentre le blue chip iberiche segnano -0,14%, con gli investitori che soppesano le conseguenze del referendum per l'indipendenza catalana, tenutosi domenica, che Madrid ritiene illegale. ** Tra i titoli spagnoli, Sabadell e Caixa salgono rispettivamente dello 0,3 e dell'1,5% dopo essere state colpite ieri da una pioggia di vendite nella peggiore crisi costituzionale che la Spagna ricordi negli ultimi decenni. ** I due istituti bancari hanno un'esposizione notevole nel settore privato della ricca Catalogna, mentre Santander (+0,6%) e Unicaja (+1,8%) sono poco presenti. ** Sempre tra le spagnole, l'utility Iberdrola perde l'1,5% dopo il downgrade di JP Morgan a "neutral". E ritocco verso il basso a "neutral" da parte della banca americana anche per Red Electrica che cede quasi un punto percentuale. ** I crescenti timori sulla stabilità politica spagnola hanno pesato su euro e spread, ma sul fronte borse le preoccupazioni sono rimaste confinate in Spagna. ** A sostenere lo STOXX 600 oggi sono soprattutto i finanziari, i cui guadagni controbilanciano la debolezza dei titoli legati alla salute e beni di consumo. ** Il migliore del paniere oggi è Ferguson che sale del 3% dopo aver riportato un aumento dei profitti e annunciato un programma di buyback. ** Con la borsa tedesca chiusa per festività, Londra alle 11,15 italiane lascia sul terreno lo 0,1%, guidata al ribasso dal calo di oltre il 2% di BAE Systems dopo il downgrade di Berernberg a "hold". Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia