BORSE EUROPA positive, banche Spagna in controtendenza su voto catalano

INDICE ORE 11,55 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.592,85 -0,06 3.290,52 STOXX EUROPE 600 389,18 0,26 361,42 STOXX BANCHE 188,53 -0,38 170,27 STOXX OIL&GAS 307,01 0,30 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 285,08 0,14 269,66 STOXX AUTO 594,60 0,14 542,82 STOXX TLC 286,54 -0,53 292,22 STOXX TECH 437,70 0,51 367,87 LONDRA, 2 ottobre (Reuters) - L'azionario spagnolo è in calo oggi dopo il referendum in Catalogna, mentre il mercato europeo resta positivo. ** Alle 11,55 italiane lo STOXX 600 segna +0,26% iniziando il quarto trimestre in rialzo, sostenuto dai titoli del turismo e dai minerari. ** La borsa di Madrid alla stessa ora cede l'1,18% dopo che i catalani hanno sfidato la polizia votando per l'indipendenza in un referendum che il governo centrale ha definito incostituzionale. ** Nonostante la debolezza iberica, l'azionario del vecchio continente ha toccato i massimi degli ultimi tre mesi, supportato dal ribasso dell'euro che aiuta i titoli votati all'export molto numerosi in particolare a Francoforte (+0,31%). ** Le banche spagnole hanno aperto in netta discesa questa mattina, trascinando in calo tutto il listino a Madrid. Tra le peggiori, le catalane Banco Sabadell e Caixabank che perdono rispettivamente il 4 e il 2% circa. ** Gli analisti ritengono comunque che tale ribasso sarà di breve durata, con l'Ibex che è stato tra gli indici meglio performanti quest'anno, con un +10% sinora nel 2017. ** Tra gli altri titoli in evidenza oggi, BIC cede quasi il 10% dopo aver ridotto le previsioni sulle vendite quest'anno, in particolare sul mercato americano. ** EasyJet, Ryanair e Lufthansa sono tra i migliori oggi, con progressi tra il 2,5 e il 3,7% dopo il fallimento di Monarch Airlines. ** I titoli del turismo e del leisure salgono dell'1,2% sulla prospettiva di rilevare gli asset di Monarch. ** Gjensidige Forsikring mette a segno un +3,5% dopo che DNB ha alzato la raccomandazione sul titolo a "buy". Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia