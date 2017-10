BORSE EUROPA verso miglior mese dell'anno, Volkswagen giù

INDICE ORE 12,30 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.574,69 0,31 3.290,52 STOXX EUROPE 600 386,77 0,11 361,42 STOXX BANCHE 187,96 -0,16 170,27 STOXX OIL&GAS 305,75 -0,23 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 283,22 0,39 269,66 STOXX AUTO 586,51 -0,28 542,82 STOXX TLC 287,15 0,23 292,22 STOXX TECH 434,18 0,11 367,87 LONDRA, 29 settembre (Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso ma, sostenuto dalla discesa dell'euro si avvia a chiudere il miglior mese dell'anno, mentre Volkswagen scende sui risvolti dello scandalo emissioni. ** Alle 12,30 italiane il paneuropeo STOXX 600 è stabile (+0,1%) ai livelli massimi da due mesi. ** Credit Suisse ha alzato la raccomandazione sull'azionario tedesco ad overweight, sottolineando che la debolezza della moneta unica supporta il Dax che segna +0,38%. ** Volkswagen in controtendenza cede oltre il 3%. I conti del terzo trimestre del gruppo risentiranno di un onere straordinario di circa 2,5 miliardi di euro a causa degli accantonamenti legati al programma di riacquisto o modifica di motori diesel in Nord America, che si è rivelato più complesso e lungo del previsto. Porsche, azionista di controllo di Volkswagen perde il 2,8%. Il calo dei due titoli porta giù il settore (-0,2%) che resta però indirizzato a mettere a segno il miglior mese dell'anno, con i comparti ciclici in salita. ** L'olandese ABN AMRO registra un progresso di oltre il 2% dopo che Morgan Stanley ha alzato il rating sul titolo affermando di attendersi dividendi in crescita. ** Covestro sale dello 0,4% dopo che Bayer ha ridotto la sua quota sotto al 25%. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia