BORSE EUROPA miste, bene finanziari, H&M crolla dopo risultati

MILANO, 28 settembre (Reuters) - INDICE ORE 12,40 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.562,29 0,20 3.290,52 STOXX EUROPE 600 385,62 -0,01 361,42 STOXX BANCHE 188,56 0,26 170,27 STOXX OIL&GAS 305,98 0,50 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 281,04 0,26 269,66 STOXX AUTO 589,45 -0,15 542,82 STOXX TLC 287,11 -0,40 292,22 STOXX TECH 432,75 0,46 367,87 L'azionario europeo è poco mosso a metà seduta, con i guadagni dei finanziari e la debolezza dell'euro a fare da sostegno ai listini, mentre è in netto calo H&M dopo risultati deludenti. ** Il comparto bancario guadagna lo 0,26%, ai massimi da sette settimane, aiutato dalle attese di una prossima stretta monetaria da parte di Federal Reserve dopo i recenti commenti resi dal numero uno Janet Yellen. ** I guadagni messi a segno dalle banche -- in testa Deutsche Bank e BNP Paribas -- bilanciano il calo dei minerari appesantiti dal ribasso dei prezzi del rame. ** Alle 12,40 italiane il paneuropeo STOXX 600 registra un -0,01%, appena sotto ai massimi di due mesi raggiunti ieri sulla proposta di un taglio delle tasse sulle imprese avanzata dal presidente Usa Donald Trump. ** Tra le piazze europee, Francoforte +0,33%, Parigi +0,14% e Madrid -0,08%, mentre rientrano i timori legati a un referendum in Catalogna. ** H&M, dopo una deludente revisione delle stime sui conti, è il peggiore dello STOXX con un ribasso superiore al 5%. Anche la rivale Inditex, proprietaria del marchio Zara è negativa. ** Un update positivo fa salire invece il gruppo alimentare SSP, in rialzo del 3,4%.. ** La migliore in Europa è comunque la britannica Balfour Beatty, che mette a segno un +5,8% dopo che Peel Hunt ha alzato la raccomandazione sul titolo a "buy".